Mehr Corona-Fälle im Kreis Heilbronn - aber noch kein Grund zur Sorge

Die Zahl der Corona-Fälle ist im Kreis Heilbronn leicht angestiegen, meldet das Heilbronner Gesundheitsamt. Ein Grund dafür sei die sehr ansteckende neue Variante Eris, heißt es.

Seit ein paar Wochen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region Heilbronn-Franken wieder an. Das Niveau sei niedrig, aber dennoch erkranken wieder mehr Menschen an Corona. Auch das Gesundheitsamt in Heilbronn meldet einen Anstieg der Zahlen. Derzeit gebe es aber keine Anzeichen dafür, dass sich die Pandemie-Situation wiederholt, sagte Jennifer Mayer vom Heilbronner Gesundheitsamt.

Mehr Atemwegserkrankungen

Mit dem endenden Sommer hätten es die Arztpraxen derzeit häufiger mit Atemwegserkrankungen wie Grippe- und Erkältungsviren, aber auch Corona zu tun. Jedoch sei die Anzahl der Erkrankungen kein Grund zur Beunruhigung, erzählt der Heilbronner Arzt Nils Möhle aus dem Stadtteil Frankenbach.

Gesundheitsamt rät Risikogruppen zur Impfung

Aktuell gebe es keinen Anlass für gesellschaftliche Einschränkungen wie in den Jahren 2020 und 2021. Gerade seien die Krankheitsverläufe beispielsweise bei einer Grippeerkrankung völlig normal, vergleichbar mit denen vor der Pandemie, bestätigt Jennifer Mayer vom Gesundheitsamt. Für die gefährdeten Personengruppen gebe es aber weiterhin eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), sich impfen zu lassen - und zwar gegen Corona, aber auch gegen Grippe.

Aber auch wenn man nicht zu den gefährdeten Personengruppen gehört, könne man grundsätzlich seinen Arzt ansprechen und um eine Impfung bitten, so Jennifer Mayer.