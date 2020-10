Im Main-Tauber-Kreis wurden am Montag keine neuen Infektionen gemeldet, dafür aber besonders viele Menschen getestet. Mehrere Einrichtungen und Klassen stehen unter Quarantäne.

Die Quarantäne ist eine große Herausforderung für das Internat Maria Hilf in Bad Mergentheim Internat Maria Hilf

Bereits vor dem Wochenende wurde das Bischöfliche Internat "Maria Hilf" in Bad Mergentheim unter Quarantäne gestellt. Drei Schüler und drei Pädagogen wurden positiv auf Corona getestet und isoliert.

Am Montag wurden zwar keine neuen Infektionen gemeldet, dafür aber außergewöhnlich viele Tests gemacht, teilte das Landratsamt Main-Tauber-Kreis mit.

Angespannte Situation für Internatskinder

39 Kinder müssen ihre Quarantänezeit im Internat verbringen. Das bedeutet, dass sie am zurückliegenden Wochenende nicht wie sonst nach Hause durften, sondern im Internat bleiben mussten. Knapp 50 weitere Kinder, die im Internat zur Tagesbetreuung gehen, kamen bei ihren Familien in Quarantäne. Betroffen sind auch 25 Mitarbeitende des Internats. Noch am Freitag wurden die Betroffenen getestet, so eine Mitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis am Sonntag.

Erstes "Heimfahr-Wochenende" für die jüngeren Kinder

Die Corona-Fälle in dem Internat sind eine große Herausforderung, sagte Rektor Andreas Reitzle dem SWR. Man habe zu Beginn des Schuljahres viele jüngere Kinder aufgenommen, im Alter von etwa neun bis zehn Jahren. Für sie wäre es nach 14 Tagen nun das erste "Heimfahr-Wochenende" gewesen.

"So ein Start war ein Schock für uns alle, insbesondere auch für die kleinen Kinder, als die Nachricht kam: Sie dürfen nicht nach Hause, sie müssen hier bei uns bleiben. Das ist menschlich momentan alles schwer aufzufangen. Aber die letzten beiden Tage ging es sehr diszipliniert zu, die Kinder haben das irgendwo akzeptiert und angenommen und die Mitarbeiter kümmern sich bestmöglich um die Kinder, die jetzt hier bei uns im Haus sind." Andreas Reitzle, Rektor Bischöfliche Internat Maria Hilf in Bad Mergentheim

Mehrere Klassen und Schulen von Corona-Quarantäne betroffen

Mittlerweile stehen fünf Schulklassen in Bad Mergentheim unter Quarantäne, eine Grundschule mit zwei Standorten wurde bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Über 100 Schülerinnen und Schüler stehen nun in Bad Mergentheim, teils durch Zugehörigkeit zum Internat, unter Quarantäne: Grund ist, dass die Internats-Schülerinnen und Schüler vormittags unterschiedliche Schulen in der Stadt besuchen. Am Montag wurden weitere 16 Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen des Deutschorden-Gymnasiums sowie eine weitere Klasse der Eduard-Mörike-Schule in Quarantäne geschickt.