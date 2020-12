Während Gottesdienste der katholischen Kirche an Heiligabend in Corona-Hotspots wie Heilbronn nur online abgehalten werden dürfen, können andernorts noch Messen mit Besuchern stattfinden. Viele Gemeinden haben sich aber Alternativkonzepte zu früheren Weihnachtsgottesdiensten einfallen lassen - auch der Dekan des katholischen Dekanats Hohenlohe und Pfarrer aus Mulfingen, Ingo Kuhbach. Dort werde es Gottesdienste im Freien geben, auch mit Voranmeldung. Zudem biete er mehr Messen an, die "so schlicht und kurz wie möglich sind", um die Lage zu entzerren. Auch die zurückliegende Adventszeit während Corona sei eine große Herausforderung gewesen: "Alles ist eben anders als sonst", so Kuhbach.