In Heilbronn-Franken ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter vergleichsweise gering. Am Montag meldete der Main-Tauber-Kreis eine Neuansteckung. Vorerst vorbei sind die Zeiten der Sommerferien, in der die Stadt Heilbronn nah dran war, zum Risikogebiet zu werden. Nach der Tabelle aus dem Sozialministerium liegt die Zahl pro 100.000 Einwohner derzeit bei 11,1. Noch niedriger ist sie in den Kreisen Hohenlohe und auch Main-Tauber mit 6,2 und 6,8. Der Kreis Heilbronn liegt derzeit bei 13,4 und die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner gibt es im Kreis Schwäbisch Hall mit 25,4.