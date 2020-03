Der Landkreis Heilbronn vermeldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, derweil sind im Kreis Schwäbisch Hall die Testzentren in Betrieb gegangen.

In Michelfeld ist ein Corona-Testzentrum in Betrieb gegangen SWR

Auch am Wochenende spürt die Region Heilbronn-Franken die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das jüngste Corona-Verordnung des Landes soll vermeiden, dass Menschen sich in Gruppen treffen und das Virus weiter verbreiten. Um das zu kontrollieren, wurde die Polizeipräsenz in der Region mit Streifen erhöht. Der Kontrolldruck werde verstärkt, unerlaubte Menschenzusammenkünfte unterbunden und Verstöße und Straftaten konsequent geahndet, so der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker. Er appellierte an die Vernunft der Bürger, Verstöße seien keine Bagatelldelikte.

Mensch stirbt an Folgen des Coronavirus

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in der Region weiter gestiegen. Am Freitag wurde im Landkreis Heilbronn der zweite Todesfall bekannt. Dabei handelt es sich um einen über 80 Jahre alten Mann, der sich in stationärer Behandlung befand.

Die Heilbronner Innenstadt ist am Samstag beinahe verwaist, Polizei kontrolliert SWR

Die Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) geht derweil über die jüngste Corona-Verordnung des Landes hinaus. Seit Samstag ist es dort - mit Ausnahmen - verboten mit mehr als zwei Personen öffentliche Orte zu betreten. Zudem hat das Heilbronner Kreisgesundheitsamt in der Kraichgaustadt eine orthopädische Praxis geschlossen. Dort sind zwei Coronavirus-Fälle aufgetreten. Das Landratsamt fordert die Patienten der Praxis, die zwischen Dienstag, 10. März, und Mittwoch, 18. März, in Behandlung waren, zu Hause zu bleiben. Beim Auftreten von Symptomen soll Kontakt mit dem Hausarzt aufgenommen werden.

Arztpraxen von Coronavirus-Fällen betroffen

Auch im Bereich Schwäbisch Hall und im Bühlertal hat das Coronavirus die Arztpraxen erreicht: Mehrere sind nur noch telefonisch zu erreichen, weil die Ärzte unter Quarantäne stehen.

Bürgeraktion in Tauberbischofsheim mit einem Banner an der Tauberbrücke: Aufruf in Zeiten der Corona-Pandemie (19.3.2020) SWR

Überall in der Region gibt es mittlerweile Drive-In-Abstrichstellen und Testzentren, um auf das Coronavirus zu testen. Im Kreis Schwäbisch Hall sind in Michelfeld und in Crailsheim Teststellen in Betrieb gegangen - reibungslos, wie es heißt.