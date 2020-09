In Heilbronn ist die Anzahl der Corona- Neuinfektionen am Freitag wieder leicht gestiegen. Derzeit (Stand Freitagabend) werden 37,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gezählt.

In Heilbronn gilt seit Freitagnachmittag wieder die sogenannte Vorwarnstufe. Sie gilt ab einer Inzidenz von 35. Mit den 37,3 Fällen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt sie nun wieder knapp darüber. Zuletzt lag der Wert knapp unter 35. Heilbronn hatte diesen Wert am 23. August als erste Südwest-Kommune seit Monaten wieder übersprungen. Das Problem waren vor allem die Reiserückkehrer, hieß es von der Stadt.

Inzidenz unterliegt Tagesschwankungen

Wie viel die Inzidenz steigt oder fällt hängt ausschließlich von zwei Messtagen ab. Der jeweils aktuellste Tag und die gemeldeten Infektionen von vor sieben Tagen sind entscheidend. Vergleicht man mehrere Inzidenzen der vergangenen Tage, zeigt der Trend trotz dem neusten Anstieg noch nach unten. Zwischenzeitlich lag die Inzidenz in Heilbronn bereits bei über 41. Ob die Zahlen in Heilbronn wieder steigen oder weiter fallen, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.

Die Stadt Heilbronn rechnet bis zum Ferienende mit höheren Infektionszahlen, vor allem wegen Reiserückkehrern. Sie sind in Heilbronn für deutlich mehr als die Hälfte der gefunden Infektionen verantwortlich, so die Stadt.

Einschränkungen bis hin zum Shutdown hätten gedroht

Ab einem Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen greift eine Allgemeinverfügung. Diese hatte die Stadt in den vergangenen Tagen vorgestellt. Dann hätte es weitere Einschränkungen geben können bis hin zum Shutdown.

Laut Allgemeinverfügung müssten zum Beispiel Reiserückkehrer aus Risikogebieten immer fünf Tage in Quarantäne und Veranstaltungsgrößen würden reduziert. Die Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen würde auf 250 Personen begrenzt. Bei privaten Veranstaltungen wären 25 Menschen in privaten, beziehungsweise 50 in mietbaren Räumlichkeiten zulässig. Auch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen würde auf zusätzliche Bereiche ausgeweitet werden. Einen Shutdown, so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD), sei allerdings nicht in Sicht gewesen.