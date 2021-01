Die Stadt Heilbronn hat eine Allgemeinverfügung für den Fall erarbeitet, dass die Stadt zum Corona-Risikogebiet wird. Das Regelwerk beinhaltet vor allem Beschränkungen bei privaten Feiern. Derzeit gilt in Heilbronn die Corona-Vorwarnstufe.

Am Montagnachmittag hat Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) bekanntgegeben, dass vor allem zunächst bei Feiern im privaten Bereich Einschränkungen vorgenommen würden.

"Bei Familienfeiern, die in der eigenen Wohnung stattfinden, wird die Zahl der Personen auf zehn, in öffentlich angemieteten Räumen auf 25 begrenzt." Harry Mergel, Oberbürgermeister von Heilbronn

Maskenpflicht wird ausgeweitet

Aber auch die Maskenpflicht wird ausgeweitet. "Auf Begegnungsflächen gilt Maskenpflicht. Sie wird erweitert auf öffentliche Plätze und Märkte. Welche Flächen von dieser Regel betroffen sein werden, darüber sind wir noch in der Abstimmung", sagt Oberbürgermeister Mergel. Ein Alkoholverbot oder eine Sperrstunde seien allerdings vorerst nicht geplant. Brennpunkte wie in Stuttgart gebe es nach Auskunft der Polizei nicht, so Mergel weiter.

Erreicht Heilbronn den kritischen Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, soll die Allgemeinverfügung am nächsten Tag bekanntgegeben werden und einen Tag später in Kraft treten. Bis zur Wochenmitte hofft die Stadtverwaltung jedoch auf vorübergehend sinkende Zahlen.

7-Tage-Inzidenz bei 46

Seit Montag liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz nach ersten Berechnungen bei 46 im Heilbronner Stadtgebiet und liegt damit nur knapp unter der Warnstufe. Mit einer Inzidenz von 48 meldet der Kreis Schwäbisch Hall die höchsten Werte in der Region Heilbronn-Franken, 20 Infektionen wurden über das Wochenende gemeldet. In Crailsheim sind nach einem positiven Corona-Test an einem Gymnasium rund 60 Schüler und Lehrer in Quarantäne. Die Kreise Main-Tauber, Hohenlohe und Heilbronn liegen aktuell unter der Vorwarnstufe von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner.