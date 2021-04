Am Wochenende gab es im Kreis Heilbronn mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Die Polizei hat zwei Männer in Gewahrsam genommen. Zeugen hatten am frühen Sonntagabend in Heilbronn eine größere Gruppe beobachtet, die bei der Horkheimer Schleuse Alkohol trank und dabei weder Masken trug noch Abstand hielt. Nachdem die Polizei den 20 bis 30 Personen Platzverweise erteilt hatte, löste sich die Gruppe auf, bis auf zwei junge Männer. Als die Beamten sie in Gewahrsam nehmen wollten, wehrten sie sich so heftig, dass die Polizisten Pfefferspray einsetzten, heißt es. Auch bei einer Polizeikontrolle am Samstag in Neckarsulm wurden mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Rund 90 Personen aus der örtlichen Poser-Szene hatten sich auf einem Parkplatz getroffen.