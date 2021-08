Das Land Baden-Württemberg will sein Corona-Impfangebot jetzt Stück für Stück zurückfahren. So sollen die Zentralen Impfzentren wie in Rot am See nach dem Wochenende geschlossen werden.

Während die Zentralen Impfzentren (ZIZ) herunterfahren, bleiben die Kreisimpfzentren (KIZ) nach den Plänen des Landes noch bis Ende September geöffnet. In der Region Heilbronn-Franken sind das die Zentren in Heilbronn, Ilsfeld, Öhringen, Wolpertshausen und Bad Mergentheim.

Jeder, der weiterhin will, bekommt ein Impfangebot, ist die Aussage des Sozialministeriums, an der es auch festhält. Schließlich impfen die Hausärzte ebenfalls gegen Corona und künftig sollen auch weiter mobile Impfteams im Einsatz sein. Eines davon hat seinen Sitz in Heilbronn, so der Plan. Schon seit Wochen ist hier auch der Impfbus unterwegs.

Grillaktion für Impfwillige zum Abschied

Das ZIZ in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) schließt am Sonntag. Zu diesem Anlass wird der Kammerchor Oberaspach zwischen 11:30 Uhr und 15 Uhr jedem Impfling eine Bratwurst kostenfrei ausgeben. Die Personen, die sich impfen lassen, erhalten bei der Registrierung einen Gutschein für die Wurst. Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer (parteilos) bedankte sich für das Engagement des Kammerchors Oberaspach und hofft, dass diese Aktion viele Bürgerinnen und Bürger anlockt, die sich am letzten Tag des ZIZ impfen lassen möchten, heißt es in einer Mitteilung. Geimpft wird im ZIZ am Sonntag ohne Termin bis 20 Uhr.

Umgebauter Gelenkbus mit fünf Testkabinen in Schwäbisch Hall LPM & S Services UG

Mehr Kapazität bei Schnelltestzentrun in Schwäbisch Hall

Derweil erweitert zum Beispiel das Schnelltestzentrum am Schulzentrum in Schwäbisch Hall seine Kapazitäten. Da die Tests wieder mehr in den Fokus rücken, steht ab dem 17. August ein zum Schnelltestzentrum umgebauter Bus vor dem Schulzentrum, so eine Mitteilung. "Die Schnelltests werden nach wie vor als kostenloser Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes durchgeführt. Alternativ werden Schnelltests auch für Selbstzahler angeboten", heißt es.

Am Montag soll die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft treten. Die Inzidenzwerte sollen dann nicht mehr das einzige Kriterium sein, das die Einschränkungen bestimmt. Demnach soll die 3G-Regel die Einschränkungen nach Inzidenzen ablösen. Überall dort, wo Besucher in Baden-Württemberg engen Körperkontakt haben, müssen Ungeimpfte voraussichtlich einen negativen PCR-Test vorlegen und die Tests müssen voraussichtlich auch selbst bezahlt werden.

Neue Corona-Verordnung: Mehr Arbeit für Gastronomen und Hoteliers?

Auch in Wertheim habe das Maintestzentrum seine Öffnungszeiten wieder ausgeweitet, teilte die Stadtverwaltung mit. Unterdessen warten Gastronomen und Touristiker in der Region auf die genauen Regeln, teilt die Stadt Wertheim mit. Sie rechnet laut Mitteilung mit viel Arbeit für Hoteliers und Gastronomen, sobald die 3G-Regel gilt. Einzelheiten sind zwar noch offen, aber so viel scheint klar: Hoteliers und Gastronomen sollen kontrollieren, ob ihre Gäste geimpft, genesen oder getestet sind. Die Gastonomen befürchten Probleme mit der Akzeptanz der 3G-Regel. Bereits in der Vergangenheit hätten Gäste den Aufwand gescheut, so Frank Bundschu, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands im Main-Tauber-Kreis. Einige seiner Kollegen hätten Angst und befürchten, dass die Branche wie im vergangenen Herbst in ein Loch falle.

"Man kann hoffen, dass in den letzten drei Monaten das Impfen so viel gebracht hat, dass die meisten eben reindürfen. Aber ganz klar, die Angst ist schon da, dass diese Regel wieder durch Zurückhaltung quittiert wird und wir mit sinkenden Gästezahlen und Umsatzzahlen rechnen müssen."

Die Inzidenzen machen in der Region derzeit übrigens große Sprünge. In der Stadt Heilbronn etwa hat sie sich innerhalb eines Tages nahezu verdopppelt, auf 31,6 (Stand Donnerstagabend).