Tilmann Lucke ist ein Berliner Kabarettist, der nach wie vor tief mit seiner Heimat Bretzfeld-Waldbach (Hohenlohekreis) verbunden ist. Normalerweise würde er jetzt im Herbst in Öhringen (Hohenlohekreis) sein neues Programm vorstellen, so wie er es seit vielen Jahren im zweijährigen Rhythmus gehalten hat. Doch Corona verändert auch bei ihm alles. Was schildert Tilmann Lucke im Gespräch mit SWR4-Moderatorin Ina Beck.