per Mail teilen

Warum nur ist die Inzidenz im Stadtkreis Heilbronn weiter so hoch? Aktuell liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 199. Mit diesem Wert ist Heilbronn weiter landesweit Spitzenreiter. Am Montag gab es dazu bei der Stadt eine Pressekonferenz. SWR-Reporter Alexander Dambach war mit dabei: