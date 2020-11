Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region Heilbronn-Franken auf die Corona-Folgen reagieren, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

Dienstag, 3.11.2020

16:19 Uhr - Zehn neue Fälle gemeldet – Kita-Gruppe unter Quarantäne

Im Main-Tauber-Kreis sind zehn neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Es handelt sich in mindestens einem Fall um eine Kontaktperson zu einem bekannten Fall; eine Person ist aus einem Risikogebiet im Ausland zurückgekehrt. Eine Gruppe der Katholischen Kindertagesstätte Allerheiligen in Wittighausen musste unter Quarantäne gestellt werden.

14:28 Uhr - Künzelsau sagt nahezu alle November-Veranstaltungen ab

Die Stadt Künzelsau (Hohenlohekreis) hat fast alle November-Veranstaltungen abgesagt. Die Werbegemeinschaft will allerdings am verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende festhalten. Ebenso wie im Dezember am Winter-Zauber mit Winterlounge. Vom 3. Dezember bis zum 2. Januar soll es verschiedene Markthütten in der Innenstadt geben.

12:37 Uhr - Kommunen geben offenbar teils Räume der VHS Unterland teils nicht frei

Obwohl Volkshochschulkurse nach der Landesverordnung weiter erlaubt sind, wollen mehrere Kommunen im Kreis Heilbronn die VHS-Räume offenbar nicht freigeben. Es gebe in den 36 Kommunen einen Flickenteppich, so Volkshochschule (VHS) Unterland. Einige Kommunen würden ihre öffentlichen Gebäude wegen des Gesundheitsschutzes geschlossen lassen wollen.

11:44 Uhr - Hygienestandards in Obdachlosenunterkünften gefordert

Das Sozialunternehmen Erlacher Höhe mit verschiedenen Einrichtungen in Heilbronn-Franken appelliert an die Kommunen, hygienische Standards in Obdachlosenunterkünften sicherzustellen. Damit sich die Menschen in den Unterkünften nicht mit dem Coronavirus oder anderen Krankheiten infizieren, seien angemessene Hygienekonzepte und zusätzlicher Raum nötig, heißt es in einer Mitteilung. Konkret bedeute dies: nur eine Person pro Raum, funktionierende und saubere Sanitäreinrichtungen sowie Bereitstellung von Desinfektionsmitteln. Das scheine aber nicht überall zu funktionieren, wie den Angaben zufolge Betroffene berichten. Dort sollten Kommunen schnell nachbessern. In den oft beengten Unterkünften sei das Einhalten der aktuellen Kontaktbeschränkungen und Hygiene- und Abstandsregeln kaum möglich.

8:52 Uhr - Übersicht mit aktuellen regionalen Corona-Zahlen freigeschaltet

Das Landratsamt Hohenlohekreis hat auf seiner Homepage eine neue Seite freigeschaltet. Dort gibt es eine Übersicht über die Corona-Lage in den Städten und Gemeinden des Kreises. Die Daten werden täglich zwischen 18 und 20 Uhr aktualisiert, so das Landratsamt.

7:11 Uhr - 122 Corona-Neuinfektionen in Heilbronn-Franken

In Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt 122 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Stadt Heilbronn hat demnach landesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von gut 184 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Im Kreis Heilbronn liegt der Wert bei rund 130, in den Kreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall bei etwa 101. Der Main-Tauber-Kreis hat die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn-Franken mit knapp 63.

Montag, 2.11.2020

16:54 Uhr - Sinkende Corona-Zahlen in Heilbronn nicht in Sicht

Seit mehr als zwei Wochen gilt in Heilbronn die Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt. Sperrstunde, Kontaktbeschränkungen – bisher scheint kaum etwas genutzt zu haben. Denn: Die Stadt ist bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter Spitzenreiter im Land. Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hat am Montag im Verwaltungsausschuss des Heilbronner Gemeinderats appelliert: "Wir haben alle die Aufgabe, alles zu tun, um das dramatische Infektionsgeschehen zu stoppen."

15:29 Uhr - Sechs neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis wurden heute sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind aktuell 164 Menschen aktiv von einer Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 63,6.

14:48 Uhr - Keine Veranstaltungen im Literaturhaus

Das Literaturhaus im Heilbronner Trappenseeschlösschen hat alle Veranstaltungen für November abgesagt. Das betrifft sowohl die Reihe "Debüt am See" als auch alle geplanten Lesungen und Vorträge. Alle Veranstaltungen sollen nachgeholt werden.

13:34 Uhr - Corona-Lockdown hat wieder Auswirkungen auf Krankenhausbesucher

Der wiederholte Corona-Lockdown betrifft nicht nur die Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. Auch für Angehörige von Krankenhauspatienten gilt zum Beispiel in den SLK-Kliniken Heilbronn ein Besuchsverbot.

11:25 Uhr - Zusätzliche Schulbusse im Main-Tauber-Kreis im Einsatz

Im Main-Tauber-Kreis sind seit heute zehn zusätzliche Schulbusse eingesetzt. Mit dem zusätzlichen Platz soll Gedränge in den Bussen vermieden werden, hieß es aus dem Landratsamt. Schon seit dem Schuljahresstart sind Zusatzbusse im Einsatz, seit heute sind es insgesamt 21.

9:02 Uhr - Heilbronner Mitternachtsmission sorgt sich um Prostituierte

Aufgrund des Bund-Länder-Beschlusses zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Prostitution im November wieder verboten. Die Heilbronner Mitternachtsmission, die sich um die Belange der Frauen kümmert, befürchtet, dass viele Prostituierte in Not geraten könnten. Leiterin Alexandra Gutmann rät den Frauen, sich baldmöglichst bei der Anlaufstelle zu melden. "Auch wir können natürlich nur begrenzt finanziell unterstützen", so Gutmann. Aber die Mitternachtsmission könne unterstützen - zum Beispiel beim Stellen von Anträgen und dabei, dass die Frauen mit dem Nötigsten über die Runden kommen. "Wir möchten einfach sehr dafür werben, dass Menschen die Prostituierte kennen sie gerne weiter an uns weiter verweisen können", so Gutmann.

8:15 Uhr - Zentrale Corona-Abstrichstelle in Kupferzell wieder geöffnet

Mit Beginn des Teil-Lockdowns geht heute wieder die zentrale Corona-Abstrichstelle in Kupferzell-Belzhag (Hohenlohekreis) in Betrieb. Die Abstrichstelle ist werktags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Bei der Drive-In-Abstrichstelle können die Patienten für den Test im Auto sitzen bleiben. Jedoch ist eine Anmeldung über die Hausarztpraxis zwingend notwendig.

6:45 Uhr - Teil-Lockdown startet

Ab heute gelten auch in Heilbronn-Franken verschärfte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben bis Ende des Monats geschlossen. Zudem gibt es strengere Kontaktbeschränkungen. In Heilbronn-Franken wurden laut Landesgesundheitsamt am Sonntag 108 neue Corona-Fälle gemeldet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat Heilbronn mit knapp 177.

Sonntag, 1.11.2020

16:45 Uhr - Tierparks und Zoos müssen schließen

Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen müssen auch Tierparks und Zoos in Heilbronn-Franken bis Ende November schließen. Betroffen sind davon unter anderem das Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) und der Wildpark Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Beide Parks haben die Schließung auf ihren Internetseiten bekannt gegeben.

10:45 Uhr - 170 neue Corona-Fälle

In Heilbronn-Franken sind bis Samstagnachmittag 170 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das geht aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes hervor. Demnach hat die Stadt Heilbronn mit 167 landesweit den zweithöchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz, hinter Pforzheim. Im Landkreis Heilbronn liegt die Inzidenz bei rund 116 und im Kreis Schwäbisch Hall bei 95. In den Kreisen Hohenlohe und Main-Tauber gibt es rund 89 beziehungsweise 69 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Samstag, 31.10.2020

16:00 - Zentrale Abstrichstelle in Kupferzell geht wieder in Betrieb

Die zentrale Corona-Abstrichstelle in Kupferzell-Belzhag (Hohenlohekreis) geht am Montag wieder in Betrieb. Sie ist werktags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung über die Hausarztpraxis ist zwingend notwendig, so der Hohenlohekreis. Betrieben wird die zentrale Abstrichstelle von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Die Umsetzung erfolgt durch die niedergelassenen Ärzte im Kreis, die auch die Abstriche durchführen.

10:45 Uhr - Heilbronner Sinfonieorchester sagt Beethovenkonzert ab

Das Heilbronner Sinfonieorchester muss das für den 15. November geplante Beethoven-Konzert absagen. Ob das Weihnachtskonzert am 13. Dezember stattfindet, bleibt vorerst offen. Die Abonnenten sollen auf dem Laufenden gehalten werden. Der zweite Vorstand Rolf Peter sagte dem SWR, man sei im Schwebezustand und es sei unbefriedigend. "Wir sind höchst unzufrieden natürlich, dass wir nicht so agieren können wie wir wollten, unter Berücksichtigung aller Corona-Maßregeln natürlich. Das hätten wir alles vollständig eingehalten."

9:02 Uhr Neuinfektionen steigen weiter

In Heilbronn-Franken werden in allen Kreisen weiter zweistellige Corona-Neuinfektionen gemeldet. In der Stadt Heilbronn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt bei knapp 148 und hat damit seit Freitag nicht mehr den höchsten Wert in Baden-Württemberg. Den hat jetzt Pforzheim mit knapp 156 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Freitag, 30.10.2020

16:55 Uhr Besucherstopp in allen SLK-Kliniken ab Montag

Ab Montag, 2. November, tritt in den SLK-Kliniken Kreis Heilbronn eine neue Besucherregelung in Kraft. Patientenbesuche sind dann bis auf Weiteres nur noch in Ausnahmefällen möglich, heißt es in einer MItteilung. Heilbronn nimmt bei den landesweit steigenden Infektionszahlen nach wie vor einen Spitzenplatz ein, die Politik hat die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft und auch die SLK-Kliniken wollen den Infektionsschutz für Patienten und Angehörige sowie die Mitarbeiter durch einen erneuten Besucherstopp weiter erhöhen. Vorerst gilt darum ein genereller Besucherstopp in allen Krankenhäusern der SLK-Kliniken: Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn, Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und Lungenklinik Löwenstein.

16:40 Uhr "TauberPhilharmonie" rechnet mit starken finanziellen Einbußen

Erst vor rund zwei Wochen war die "TauberPhilharmonie" in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) in die zweite Spielzeit gestartet. Jetzt mussten alle Konzerte für den November abgesagt werden. Ein schwerer Schlag, nicht nur finanziell, sondern auch weil die Veranstaltungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern mit aufwendigen Hygienekonzepten aus Sicht der Organisatoren sicher waren. Die Absagen bedeuten viel organisatorischen Aufwand für da Team. Die Kunden müssen teilweise wieder zurück an die Schalter, um an die Erstattung ihrer Tickets zu kommen. Der finanzielle Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden, heißt es bei den Verantwortlichen. Auch die Caterer, Soundprofis, und Techniker leiden unter den Absagen im November.



15:39 Uhr Stadtmarketingverein Crailsheim mit Unterstützungsangeboten

Der zweite corona-bedingte Lockdown trifft auch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) viele Gastronomen und Dienstleistungsbetriebe hart. Der Stadtmarketingverein versucht diese zu unterstützen und fungiert als zentrale Anlaufstelle für Informationen. Gleichzeitig laufen bereits die Planungen für Aktionen in der Vorweihnachtszeit. Auf der Internetseite des Vereins www.stadtmarketing-crailsheim.de können sich Bürgerinnen und Bürger über spezielle Sonderdienste der Mitgliedsbetriebe informieren. Aufgelistet werden Online-Shops, Lieferangebote und vieles mehr. Betriebe können ihre Angebote direkt an die Geschäftsstelle des Vereins weitergeben, damit diese aufgenommen werden. Auch das Internetangebot des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V., der gastronomische Liefer- und "To-go"-Angebote gebündelt auflistet wird durch den Verein unterstützt. Die Mitglieder werden aktiv dazu aufgerufen, sich dort mit ihren Angeboten einzutragen.

14:31 Uhr Coronavirus verbreitet sich über Fahrgemeinschaften

Das Landratsamt Heilbronn kommt mehr Infektionsketten auf die Spur: Es zeige sich immer häufiger, dass Fahrgemeinschaften Auslöser der Infektionen seien, teilte ein Sprecher dem SWR mit. Das Kreisgesundheitsamt empfiehlt deshalb FFP2-Masken und maximal zwei Personen in einem Auto. Zurzeit werde zudem ein Corona-Callcenter aufgestockt. Am Montag werden es laut Heilbronner Landratsamt 20 zusätzliche Kräfte sein, vergangene Woche habe man mit fünf angefangen und sei bisher sehr zufrieden. Aktuell will das Landratsamt den Motorradfahrer-Treffpunkt Löwensteiner Platte (Kreis Heilbronn) schließen. Dort würden zu viele Biker erwartet, hieß es gegenüber dem SWR.

10:02 Uhr Kontaktnachverfolgung im Kreis Heilbronn noch möglich

Das Gesundheitsamt im Heilbronner Landratsamt kommt momentan noch mit der Nachverfolgung der neu gemeldeten Corona-Infektionen und deren Kontakter hinterher. Das sagte der neue Leiter Thomas Schell dem SWR: "Wir haben unsere Ressourcen entsprechend erweitert. Wir haben nicht nur die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die eben bereit sind, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten zu arbeiten. Wir haben Unterstützung." Die komme von andere Ämter aus dem Landratsamt und beispielsweise auch von der Bundeswehr. Die arbeite engagiert mit, so Schell. "Wir schaffen es, die Kontaktnachverfolgung weiterhin durchzuführen."

7:20 Uhr Corona-Infektionen weiter gestiegen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Heilbronn-Franken ist weiter gestiegen. Heilbronn hat weiter die höchste 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Laut Landesgesundheitsamt liegt der Wert bei rund 160 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Donnerstag 29.10.2020

16:37 Uhr - Heilbronner Theater-Intendant hält Lockdown für Symbolpolitik

Der Intendant des Heilbronner Theaters Axel Vornam (Foto) zeigt sich verärgert und enttäuscht über den neuerlichen Lockdown. Gerade jetzt seien Theater Orte des Diskurses, sagte er dem SWR Studio Heilbronn. Zudem hätten Theater gute Hygiene-Konzepte für die Darsteller und Mitwirkenden und es gebe kein einziges Theater in Deutschland, das als Infektionsherd ausgemacht worden wäre. Vornam sagte, "insoweit ist das für mich nur eine Symbolpolitik, wo wahrscheinlich die Politik ihrer eigenen Hilflosigkeit Ausdruck gibt." Zudem vermisst er Informationen der Landesregierung zu Unterstützungsmaßnahmen. Er habe das Gefühl, die Theater und die Kulturschaffenden würden von der Politik im Regen stehen gelassen.

15:40 Uhr - Schließung von Wildparadies bei Tripsdrill noch unklar

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) ist nicht vom geplanten Teil-Lockdown betroffen, da die Saison bereits am kommenden Sonntag planmäßig zu Ende geht. Unklar sei jedoch noch, ob das Wildparadies mit Übernachtungsmöglichkeiten weiter geöffnet bleiben könne, so ein Tripsdrill-Sprecher: Es gebe noch keine endgültige Klarheit. Der Grund: In der Erklärung der Bundeskanzlerin waren Tierparks und Zoos noch nicht erwähnt. Zudem gibt es das Naturresort mit Baumhäusern, wo sich die Besuchergruppen nicht begegnen würden und man sich keine gemeinsamen Korridore teile. "Null Infektionsrisiko", so der Sprecher, und: "Da ist natürlich noch ein Rest Hoffnung, dass es vielleicht für Unterkünfte dieser Art doch noch andere Regelungen geben wird."

14:42 Uhr - Bundeswehr unterstützt Landratsamt im Hohenlohekreises

Das Landratsamt des Hohenlohekreises wird jetzt von Bundeswehrsoldaten unterstützt. Seit gestern sind zehn Soldaten aus Walldürn im Einsatz, um bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu helfen.

12 Uhr - Künstler befürchten erneut harte Einschnitte

Die Absage aller Kunst- und Kulturveranstaltungen im November trifft auch die Kunstschaffenden in Heilbronn-Franken hart. Das Theater Heilbronn spielt nur noch an diesem Wochenende und zeigt am Freitag im dritten Anlauf die ausverkaufte Premiere der Revue "Born to be wild". Weitere Vorstellungen wird es, so die Hoffnung, im Dezember geben. Hoffnung schöpft Regisseur Stefan Huber auch aus dem Interview im "ZDF Heute Journal" am Mittwoch mit Jazztrompeter Till Brönner. Brönner appellierte an Entscheidungsträger, mehr für Künstler zu tun. Für Huber seien das genau die richtigen Worte gewesen, er hoffe, dass jetzt Künslter mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mehr zum Thema.

9:58 Uhr - Wertheim will Gastro-Angebote im Internet bündeln

Die neuen Corona-Maßnahmen stoßen in Heilbronn-Franken auf Unmut. Ab Montag sollen Gaststätten, Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Theater vier Wochen lang schließen. Heilbronner Gastronomen kritisieren die Schließung, es könnte zu Klagen kommen, heißt es vom örtlichen Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) reagiert die Stadt bereits auf den anstehenden Lockdown: Die Liefer- und Abholangebote der Restaurants sollen wieder auf einer Plattform im Internet gebündelt werden. Derzeit werde abgefragt, welche Gastronomen mit im Boot sind, so Stadtmanager Christian Schlager.

9:06 Uhr - Gastronomen kritisieren Lockdown

Die neuen Corona-Maßnahmen sorgen in Heilbronn-Franken für Kritik. Ab Montag sollen Gaststätten, Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Theater vier Wochen lang schließen. Der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Heilbronn, Thomas Aurich, hat mit Unverständnis reagiert und sprach davon, dass es keinerlei rational nachvollziehbare Begründung für die Betriebsschließungen gebe. Die Kolleginnen und Kollegen hätten nun "Millionen Liter Desinfektionsmittel verbraucht, haben Zettelchen ausgefüllt, wahrscheinlich auch Abermillionen abgeheftet oder vernichtet. Wir haben Mindestabstände gehalten, wir haben uns Technik gekauft, um uns darauf einzustellen, teils sogar Luftfilter. Und jetzt schließt man uns ab." Das verstehe man nicht, so Aurich.

8:17 Uhr - Ambulanter Pflegedienst leidet unter Corona-Bedingungen

Die vergangenen Wochen und Monate waren schwer für Menschen und Institutionen, besonders aber auch für ambulante Pflegedienste. Einer davon ist Primeros aus Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall). Der Pflegedienst versorgt und unterstützt viele Klienten. Diese wichtige Arbeit hat sich seit dem vergangenen März, dem ersten Lockdown, sehr verändert. Mehr dazu.

Mittwoch 28.10.2020

18 Uhr - Heilbronn weiterhin höchste 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg

Heilbronn bleibt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 158 auf 100.000 Einwohner Spitzenreiter in Baden-Württemberg. Die Landkreise Heilbronn und Schwäbisch Hall liegen bei 90. Etwas entspannt hat sich die Lage im Main-Tauber-Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Dienstag noch bei über 80 und ist nun auf 63 gesunken. Die steigenden Corona-Infektionszahlen spiegeln sich zeitverzögert in der Belegung der Krankenhausbetten. Die SLK-Kliniken melden für ihre Standorte in Heilbronn und Löwenstein 40 Patienten mit positivem Sars-CoV-2-Befund. Davon müssen sieben intensiv behandelt werden. Damit hat sich dort die Zahl der Patienten mehr als verdoppelt im Vergleich zur Vorwoche.

16 Uhr - Gesundheitsämter überlastet

Die steigenden Corona-Infektionen bringen immer mehr Gesundheitsämter an ihre Belastungsgrenze. Mittlerweile haben 24 von 38 Ämtern im Land die Hilfe der Bundeswehr angefordert. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn, sowie in den Kreisen Hohenlohe und Main-Tauber sind bereits Soldaten im Einsatz, um bei der Kontaktnachverfolgung zu helfen.

14:45 Uhr - Kinobetreiber würde Schließung bedauern

Der Betreiber der Arthaus-Kinos in Heilbronn und Neckarsulm, Michael Rösch würde einen erneuten Lockdown bedauern. Nach den Plänen, über die derzeit die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten, sollen auch Freizeiteinrichtungen vier Wochen lang schließen. Existenzbedrohend sei eine Schließung für ihn aber nicht, da man auf Reserven zurückgreifen könne, jedoch, so Rösch: "Die Verleiher liefern vielleicht nicht mehr neue Filme nach, weil wieder Unsicherheit herrscht, ob Kinos offen sein können oder nicht."

14:15 Uhr - Heilbronner Gastronomen kritisieren möglichen Corona-Lockdown

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Heilbronn hat mit scharfer Kritik auf den möglichen Lockdown in der Gastronomie reagiert. Betroffen wären unter anderem Gastronomie, Sportvereine, Fitnessstudios oder auch Kinos.

11:15 Uhr - 20 Schüler in Öhringen in Quarantäne

Der Hohenlohekreis hat am Dienstag 15 Corona-Neu-Infektionen gemeldet. Betroffen davon ist auch eine Projektgruppe der Richard-von-Weizsäcker-Schule in Öhringen, die Kontakt zu den Infizierten hatte. Daher sind jetzt 20 Schüler und ein Lehrer in Quarantäne.

10 Uhr - Romantischer Adventsmarkt auf Burg Stettenfels abgesagt

Der "Romantische Adventsmarkt" auf Burg Stettenfels bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ist jetzt abgesagt worden. Nach Angaben der Veranstalter sei der Markt aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der Corona-Verordnungen nicht umsetzbar.

9:41 Uhr - Heilbronner Abstrichstelle wurde auf den Winter vorbereitet

Die Abstrichstelle auf der Heilbronner Theresienwiese ist in den vergangenen Tagen umgebaut und winterfest gemacht worden. Statt Zelten stehen jetzt Container auf der Theresienwiese, die beheizbar sind und somit Patienten und Personal vor Kälte und Regen schützen. Außerdem soll die Abstrichstelle zu einer Fieberambulanz erweitert werden. Das heißt, dass die Patienten dort künftig nicht nur abgestrichen, sondern auch ärztlich untersucht werden können. Vor dem Hintergrund der zunehmenden grippalen Infekte sollen so die Haus- und Kinderärzte sowie die Corona-Schwerpunktpraxen entlastet werden.

9:12 Uhr - Krämermarkt unter Corona-Bedingungen

In Künzelsau (Hohenlohekreis) findet der traditionelle Simon-Judä-Krämermarkt heute statt - aber mit weniger Marktständen und mehr Abstand dazwischen. Außerdem gilt die Maskenpflicht und die Genießermeile am Unteren Markt entfällt. Der Markt ist von 8:30 bis 18:30 Uhr geöffnet.

8:30 Uhr - Umfrage zu Corona-Besprechung in Berlin

Die Länder besprechen heute in Berlin weitere Corona-Maßnahmen. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Fußgängerzone würden viele auch weitere Regeln mittragen, auch wenn sie unangenehm sind: "Eine schwierige Entscheidung", sagt eine Frau. "Ich denke, kurzfristig müsste es vielleicht noch etwas strammer angezogen werden, damit die Zahlen heruntergehen und die Situation sich wieder entspannt." "Man sollte einfach nicht übertreiben, um einen Lockdown zu vermeiden", antwortet ein Mann in der Heilbronner Fußgängerzone: "Ich habe kein Problem mit Maske herumzulaufen, wenn es hilft. Was will man denn noch machen? Der nächste Schritt wäre der Lockdown. Ob das von der Wirtschaft her richtig ist, ist die Frage. Man muss auch die Verhältnismäßigkeit sehen", so ein andere Mann.

7:30 Uhr - Heilbronn bei Sieben-Tage-Inzidenz weiter Spitzenreiter im Land

Nach den neuesten Zahlen (Stand Dienstagabend) des Landesgesundheitsamts liegt der Wert in Heilbronn bei 148,5 und damit erneut niedriger als zuvor. Die Landkreise Heilbronn, Main-Tauber und Schwäbisch Hall liegen alle weiter deutlich über 80, nur der Hohenlohekreis liegt mit 46,2 unter dem Corona-Warnwert von 50.