Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen - und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

9.4.2020, 9:20 Uhr

Die Fischzüchter aus der Region Heilbronn-Franken verzeichnen an Ostern eine große Nachfrage nach frischem Fisch. Jedoch sind die Corona-Bestimmungen für viele Betriebe eine besondere Herausforderung, so Hobbyzüchter Volker Häberer aus Ilsfeld-Schozach (Kreis Heilbronn). Grund sei, dass die Leute wegen des Coronavirus einzeln bestellen und keine Gruppenbestellungen mehr abgeben.

Die Bestellungen sind für viele Fischzüchter in Corona-Zeiten eine Herausforderung - auch für Hobbyzüchter Volker Häberer aus Ilsfeld-Schozach (Kreis Heilbronn) SWR

9.4.2020, 9:10 Uhr

Kommunalpolitiker aus der Region Heilbronn-Franken sowie der Heilbronner Polizeipräsident haben vor dem Osterfest in einem gemeinsamen Appell alle Bürger aufgerufen, weiter besonnen zu bleiben. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel, die Landräte der Kreise Heilbronn, Main-Tauber und Hohenlohe, Detlef Piepenburg, Reinhard Frank und Matthias Neth appellieren an die Bürger: "Bleiben Sie bitte zuhause, auch wenn es schwerfällt.“"

8.4.2020, 15:24 Uhr

Die Aufbaugilde öffnet die Heilbronner Tagungsstätte "Gildetreff" auch über Ostern, um wohnungslose Menschen an den Feiertagen mit Essen zu versorgen. Die Mitarbeiter seien dankbar für Hilfe und Spenden. In der jetzigen Corona-Krise seien vor allem haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gefragt.

8.4.2020, 14:50 Uhr

Wer gegen die Corona-Verbote verstößt, muss mit Strafen rechnen - so wie ein Autofahrer in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Er überholte nach Polizeiangaben am Dienstagabend eine Zivil-Streife mit überhöhter Geschwindigkeit. Eine Kontrolle durch die Beamten folgte. Die Konsequenz: Ein Bußgeldverfahren und ein Bericht an die zuständige Verkehrsbehörde zur Prüfung der charakterlichen Eignung für die Lizenz zum Autofahren. Die vier Insassen des Wagens hatten gegen die Vorschriften der Corona-Verordnung verstoßen.

8.4.2020, 11:40 Uhr

In einem Seniorenheim in Abstatt (Kreis Heilbronn) arbeiten mit dem Coronavirus infizierte Pflegekräfte weiter. Die Sorge einer Angehörigen: Bis vor kurzem hätten sie auch nicht-infizierte Bewohner versorgt. Dem widerspricht Heimleiter Bernd Schulz-Ellgaß. Das sei nicht so. Es könne höchstens sein, dass die Testergebnisse der Bewohner, die einige Tage nach dem Personal auf das Coronavirus getestet wurden, zu dem Zeitpunkt noch nicht vorlagen. Der Heimleiter berichtet vom Kampf gegen das Virus. Das Heim hat eine Sondergenehmigung des Robert-Koch-Instituts. Infizierte Pflegekräfte dürfen dann weiter eingesetzt werden, wenn der Betrieb sonst zusammenbricht. Das Personal darf aber keine Symptome aufweisen und nur mit positiv getesteten Bewohnern in Kontakt kommen.

8.4.2020, 10:30 Uhr

Die am 19. April angesetzte Bürgermeisterwahl in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde abgesagt. Grund ist die Corona-Pandemie. Noch-Amtsinhaber Christoph Maschke führt die Amtsgeschäfte noch einige Monate weiter.

8.4.2020, 10:00 Uhr

Horst Pfeifer zog es vor drei Jahrzehnten vom hohenlohischen Langenburg-Bächlingen (Kreis Schwäbisch Hall) ins amerikanische New Orleans. Seine beiden Restaurants liefen hervorragend, die rund 1.000 Sitzplätze waren bis vor einigen Wochen in guten Zeiten komplett belegt. Jetzt lebt er also in einem der amerikanischen Hotspots - und weiß nicht, wie es weitergeht.

8.4.2020, 9:45 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat zurzeit Probleme, Altkleiderspenden anzunehmen und zu verwerten. Die Secondhandläden sind zu und auch die Exporte gestalten sich wegen der geschlossenen Grenzen schwierig. In den Lagern sei kein Platz mehr, so Corinna Walenski vom DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall-Crailsheim dem SWR. Man freue sich auf Spenden nach der Corona-Krise. Bis dahin, so die Bitte, könnten die Menschen die Sachen zuhause lagern.