Am Wochenende wurden allein im Main-Tauber-Kreis 27 Neu-Infektionen gemeldet. Damit bleibt Heilbronn-Franken vollständig Risikogebiet. Denn nach teilweise stark ansteigenden Corona-Fallzahlen hat die gesamte Region die Inzidenz von 50 überschritten.

Alle Landkreise in Heilbronn-Franken hatten nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Freitagabend mehr als 50 gemeldete Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Mit einer Inzidenz von 159,6 ist die Stadt Heilbronn weiterhin Spitzenreiter in Baden-Württemberg. Besonders viele Neuinfektionen verzeichnet der Landkreis Heilbronn mit 86, wodurch die Inzidenz in nur wenigen Tagen sprunghaft auf 62 angestiegen ist.

Regeln im Main-Tauber-Kreis verschärft

Im Main-Tauber-Kreis ist am Freitag eine neue Allgemeinverfügung mit noch strengeren Corona-Regeln in Kraft getreten. Nachdem am Donnerstag zehn neue Fälle hinzukamen und am Wochenende nochmal 27 neue Corona-Fälle gemeldet wurden, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis auf 83,8. Bei mindestens 19 Fällen handelt es sich um Kontakte zu bereits bekannten Fällen sowie um zwei Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet, teilt das Landratsamt mit.

Die neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Derzeit sind laut Landratsamt 182 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb gilt nun unter anderem eine strengere Maskenpflicht im öffentlichen Raum sowie in den Fußgängerzonen, auf Märkten und Sportplätzen.

Leere Bar in der Heilbronner Innenstadt - die Sperrstunde soll nun auch im Kreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis kommen SWR

Sperrstunde im Landkreis Schwäbisch Hall geplant

Der Crailsheimer Oberbürgermeister Christoph Grimmer geht in sozialen Netzwerken davon aus, dass die Sperrstunde in Kürze auch im Landkreis Schwäbisch Hall in Kraft treten wird. Das hat die Landesregierung ab einem Inzidenzwert von 50 empfohlen. Er mahnt als Oberhaupt der Stadt Crailsheim mit dem höchsten Inzidenzwert im Kreis Schwäbisch Hall nochmals alle Bürger, sich sozial zu verhalten. Corona müsse eingedämmt werden. Das ist auch von Landrat Gerhard Bauer (parteilos) auf der Homepage des Kreises so zu lesen, der erneut darum bittet, Maske zu tragen, Abstand zu halten und die Hygieneregeln zu beachten. Dort gab es in den letzten sieben Tagen 156 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt bei 79,5.

Todesfall im Hohenlohekreis

Seit Freitag hat auch der Hohenlohekreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 51,5 pro 100.000 Einwohner die kritische Marke überschritten und damit die sogenannte Eingriffsstufe erreicht. Insgesamt wurden hier am Wochenende vier Neuinfektionen gemeldet, ebenfalls ein Todesfall.

"Das zeigt uns deutlich, wie angespannt die Corona-Lage derzeit ist und wie wichtig es jetzt ist, Verantwortung zu zeigen und vorsichtig zu sein", warnt Landrat Matthias Neth (CDU) auf der Internetseite des Landkreises.

Aufgrund eines Erlasses des Sozialministeriums wird auch im Hohenlohekreis eine Allgemeinverfügung in Kraft treten, die zu Einschränkungen bei der Sperrzeit und dem Alkoholausschank führt.

Größere Familienfeiern sollen unterbunden werden

Außerdem wurde die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern landesweit auf zehn reduziert. Einzige Ausnahme: bei der reinen Kernfamilie, also nur Verwandte in gerader Linie (wie Geschwister und deren Partner), können es auch mehr sein. Damit sollen Treffen von Großfamilien mit Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen ein Riegel vorgeschoben werden.