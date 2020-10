per Mail teilen

In Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) ist die so genannte Drive-in-Abstrichstelle für Corona-Tests wieder ins Leben gerufen worden. Gleich am ersten Öffnungsabend kamen rund 40 Menschen, um sich auf das Virus untersuchen zu lassen - rund vier Mal mehr als von der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall erwartet.