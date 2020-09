per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn will die Corona-Testmöglichkeiten für Reiserückkehrer ergänzen. Sie plant eine ambulante Drive-in-Teststelle auf dem Festgelände Theresienwiese. Sie könnte bis zum 14. September in Betrieb gehen. Die nötige Infrastruktur wie Container, Toiletten und anderes könnte bis dahin bereitgestellt werden. Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg laufen. Erste Ansprechpartner für Corona-Tests in Heilbronn sind weiterhin die Hausärzte, sowie sechs Corona-Schwerpunktpraxen.