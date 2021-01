"Wenn wir nicht nur die Inzidenz hätten, sondern gleichzeitig sagen würden: In Baden-Württemberg oder im Rhein-Neckar-Kreis oder in der Stadt Heilbronn hatten wir in der vergangenen Woche eine Sieben-Tage-Inzidenz von so und soviel, bei so und so vielen Tests, dann wäre das eine vollständige Information, die deutlich mehr Information geben würde, auch für die politische und Public Health-Steuerung, als das, was wir momentan haben.“

Prof. Hans-Georg Kräusslich, Chef-Virologe Universitätsklinikum Heidelberg