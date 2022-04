Heilbronn: Corona-Teststationen locken mit Gutscheinen

Test-Stempel sammeln und dann beim Tanken oder Döneressen sparen - so wollen Betreiber von Corona-Teststationen in Heilbronn zum Testen animieren. Ist das legal?

"3x testen und 5€-Gutschein erhalten", heißt es auf dem Schild einer Corona-Teststation in Heilbronn. Direkt neben dem provisorischen Holz-Hüttchen ist ein Döner-Restaurant, dort könne man den Gutschein einlösen, erklärt der Mann, der die Corona-Tests durchführt. Normalerweise arbeitet er selbst im Döner-Restaurant.

Ein Heilbronner Döner-Restaurant erlässt seinen Kunden fünf Euro, wenn sie sich an der zugehörigen Teststation drei Mal getestet haben. SWR

Tankgutschein fürs testen lassen

Wenige Kilometer entfernt bietet eine Teststation im Heilbronner Stadtteil Böckingen nach fünf Corona-Tests einen Tankgutschein über 5 Euro an. In Zeiten wie diesen mit hohen Spritpreisen ist das eine Werbemaßnahme, die mit Sicherheit den ein oder anderen dazu animiert, sich testen zu lassen.

Bei manchen Bürgern scheinen Aktionen wie diese allerdings Zweifel anzuregen: "Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Leute unnötig oft testen. Letztlich ohne Nutzen, aber auf Kosten der Allgemeinheit", sagt ein Heilbronner zu den Rabatt-Aktionen.

Scheinbare Win-Win-Situationen für Betreiber

Für Betreiber von Corona-Teststationen sind die Rabatt-Aktionen auf den ersten Blick eine Win-Win-Situation: Sie tun ihren Kundinnen und Kunden offenbar etwas Gutes - und kassieren automatisch mehr ab. Für jeden durchgeführten Corona-Test bekommen die Betreiber Geld.

"Die Vergütung ist in der Testverordnung geregelt. Danach wird der Test mit 8 Euro vergütet, für das Testkit gibt es pauschal 3,50 Euro 'Materialkosten'."

Auch die Gutscheine werden wohl im Endeffekt für mehr Plus als Minus sorgen - denn kaum jemand tankt glatt für fünf Euro und wenn jemand einen Döner isst, bestellt er wahrscheinlich auch noch ein Getränk dazu.

Eine Teststation in Böckingen verspricht nach fünf Corona-Tests einen Tank-Gutschein. SWR

Wettbewerbszentrale sieht Wettbewerbswidrigkeit

Christiane Köber, Mitarbeiterin der bundesweiten Wettbewerbszentrale mit Sitz in Bad Homburg (Hochtaunuskreis), macht im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn allerdings deutlich, dass es sich bei Gutscheinen an Corona-Testzentren um verbotene Wettbewerbswidrigkeiten handele. Sie verweist auf das sogenannte Heilmittelwerbegesetz (HWG).

"Das Heilmittelwerbegesetz ist noch mal etwas strenger als die generellen Werbe-Regeln für die freie Wirtschaft. Denn hier handelt es sich nicht um Fernsehgeräte oder Wintermäntel, sondern um das sensible Gut der Gesundheit."

Daher sollen bestimmte Werbe-Methoden verboten werden, so Köber weiter. Das HWG enthalte deshalb das "Zuwendungs- oder Zugabe-Verbot".

In den konkreten Fällen der Döner- und Tank-Gutscheine sieht Köber daher klar eine Wettbewerbswidrigkeit. "Das ist ein Geschenk, eine Zugabe - und die verzerrt den Wettbewerb", erklärt Köber.

Mitbewerber können das Vorgehen beanstanden

Verbände oder Mitbewerber können diese Wettbewerbswidrigkeit daher beanstanden. In einem solchen Fall würde die Wettbewerbszentrale einen Unterlassungsanspruch geltend machen und den Betreiber auffordern, eine Unterlassungserklärung abzugeben - und rund 300 Euro zu zahlen.

Richtig teuer werde es dann, wenn Betreiber sich an diese Erklärung nicht halten, so Köber. Je nach Größe des Testzentrums und Häufigkeit der Verstöße können die Beträge dann im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen.

In Heilbronn herrscht offenbar Unwissenheit über Heilmittelwerbegesetz

Der Paragraph 7 des Heilmittelwerbegesetz sei eine Spezial-Vorschrift, "die nicht so ganz häufig vorkommt", räumt Köber ein und nimmt damit Stadt und den Landkreis Heilbronn in Schutz, die über den Paragraphen offenbar keine Kenntnisse haben. "Wer sich im Bereich des Gesundheitsamts nicht so ganz auskennt", so Köber, "der kann diese Vorschrift schon mal leicht übersehen."

Für die Zulassung von Corona-Testzentren und Teststationen ist das Gesundheitsamt zuständig. Werbeaktionen von Teststellen seien im Landkreis bekannt, so eine Sprecherin des Kreises Heilbronn auf SWR-Anfrage. Bisher sei aber in Rücksprache mit dem Sozialministerium noch keine Möglichkeit gefunden worden, diese Praxis zu unterbinden, so die Sprecherin. Somit werden die Werbemaßnahmen weiterhin geduldet.

Auch die Stadt Heilbronn sieht kein Problem in den Werbemaßnahmen einzelner Betreiber. "Uns ist kein Werbeverbot für Teststationen bekannt", so eine Sprecherin. Die Teststationen seien als Gewerbe mit entsprechender Gewinnerzielungsabsicht gemeldet. "Man könnte allenfalls darüber nachdenken, ob es sich um unlauteren Wettbewerb handelt", doch auch dafür sehe die Stadt keine Anhaltspunkte.

Austausch zwischen den Behörden

Das baden-württembergische Sozialministerium bestätigt, dass es einen Austausch mit dem Gesundheitsamt des Kreises Heilbronn zu der Sache gegeben habe. Das entsprechende Fachreferat des Ministeriums habe dem Gesundheitsamt geschrieben, dass sich aus Sicht des Ministeriums direkt aus der Bundestestverordnung erst einmal kein Bußgeld- oder Strafbestand ableiten ließe, dass aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass derartige Werbung andere Bußgeld- oder Strafbestände erfüllt.

Das Sozialministerium habe dem Gesundheitsamt vorgeschlagen, gegebenenfalls auf Polizei oder Staatsanwaltschaft zuzugehen, um das Vorliegen möglicher Tatbestände zu prüfen, so ein Sprecher des Sozialministeriums gegenüber dem SWR Studio Heilbronn.

Sozialministerium verweist auf Bund

Generell verweist das Sozialministerium auf SWR-Anfrage darauf, dass die Bürgertests ein Angebot des Bundes seien. Sie werden laut Sozialministerium auf Basis der Bundestestverordnung angeboten und auch das Geld dafür komme vom Bund, nicht vom Land.

Die SWR-Recherche ergab, dass die Aktion mit Tankstellen-Gutscheinen in Böckingen nichts mit der betroffenen Tankstelle direkt zu tun habe. Der Tankstelleninhaber wollte sich dazu nicht äußern. Was Gutschein-Käufer mit den Gutscheinen machen würden und wie lukrativ es für sie sei, wisse man nicht. Der Betreiber der Teststation meldete sich telefonisch zurück: Ihm sei das Problem nicht bewusst gewesen.

Keine Gutschein-Aktion mehr am Heilbronner Döner-Restaurant

Der Chef des Heilbronner Döner-Restaurants hat seine Gutschein-Aktion inzwischen beendet, als er vom Heilmittelwerbegesetz erfuhr. Er wolle keinen Stress, dass die Aktion verboten sei, wäre ihm nicht klar gewesen, sagte er dem SWR.