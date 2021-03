Im Landkreis Schwäbisch Hall fährt ab Donnerstag ein Bus Schulen an, in dem kostenlose Corona-Schnelltests für Schüler angeboten werden. Zuerst kommt das Fahrzeug in Hotspot-Kommunen.

Der Testbus wurde vom Kreis bestellt, heißt es aus dem Landratsamt Schwäbisch Hall. Städte und Gemeinden mit besonders hohen Inzidenzen werden laut Landratsamt zuerst angefahren. "Der Fahrplan richtet sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz der Städte und Gemeinden im Landkreis", heißt es in einer Mitteilung.

Erste Stationen sind Crailsheim, Schrozberg und Blaufelden. Lange Schlangen sollten dabei aber vermieden, die Abstands- und Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden, heißt es. Kinder und Jugendliche, die getestet werden sollen, müssen für den Test eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern vorlegen.

Alle Bürger können sich testen lassen

Nach den Tests in den Schulen können sich in den angefahrenen Kommunen auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis kostenlos testen lassen. Der Testbus macht am Donnerstagabend auch auf dem Volksfestplatz in Crailsheim und am Freitagnachmittag in Blaufelden an der Mehrzweckhalle halt.

Nach den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamtes ist der Landkreis Schwäbisch Hall weiterhin der mit Abstand größte Corona-Hotspot im Land. Hier sticht, mit einem Wert von über 400, vor allem Crailsheim hervor. Mit mehreren Maßnahmen versucht die große Kreisstadt, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Das bedeutet: verstärkte Maskenpflicht in der Innenstadt, geschlossene Geschäfte und Lokale, besondere Regeln beim Einkaufen in Lebensmittelgeschäften. Ein Maßnahmenpaket wurde geschnürt, in Absprache mit Händlern und Gastronomen. Unter anderem will die Stadt auf Gebühren für die Außengastronomie und das Parken verzichten, so Oberbürgermeister Christoph Grimmer

Britische Corona-Variante in Crailsheim

Zudem hat Crailsheim eine Kontroll-Offensive in Betrieben angekündigt. Denn den ersten großen Corona-Ausbruch mit der britischen Variante gab es beim Reinigungsspezialisten Kärcher in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall), was sich auf Crailsheim auswirkte, so Oberbürgermeister Christoph Grimmer.

Jüngst forderten der Kreis Schwäbisch Hall und die beiden Kreisstädte Schwäbisch Hall und Crailsheim als Corona-Hotspot in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) vom Land Impfdosen aus einem Sonderkontingent der Europäischen Union.