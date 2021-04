"Wir haben 100.000 Beschäftigte im Handwerk in der Region Heilbronn-Franken. Und wenn man zweimal in der Woche testen soll, dann sind wir schon bei Kosten in Höhe von 1 Million Euro für unsere Betriebe. Wir sind aktuell in intensiven Gesprächen mit der Landesregierung."

Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Heilbronn-Franken