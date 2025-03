Erneut ist die Polizei einem Corona-Betrug auf der Spur: In Heilbronn soll ein 28-Jähriger im großen Stil Tests einfach erfunden und abgerechnet haben.

Die Heilbronner Kriminalpolizei hat einen 28-jährigen Mann ins Visier genommen, der im großen Stil mit Corona-Tests betrogen haben soll. Dabei soll er Testungen erfunden und diese mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet haben. Der Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei rund 700.000 Euro.

So erklärt die Polizei den Betrug mit Corona-Tests

Zwischen Januar und Dezember 2022 soll der 28-Jährige zehntausende Corona-Tests erfunden haben. Er hatte damals angeblich mobile Testzentren in Heilbronn betrieben. Diese hätten laut den angegebenen Testungen sehr gut besucht sein müssen. Daran gab es jedoch große Zweifel, weshalb die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat. Insgesamt hat der mutmaßliche Täter in diesem Zeitraum rund 70.000 dieser sogenannten Phantomtestungen abgerechnet.

Polizei: Mutmaßlicher Täter kommt auf Kaution frei

Die Staatsanwaltschaft hat bereits Anfang Februar Anklage am Amtsgericht Heilbronn erhoben. Mitte März wurde der Mann auf dieser Grundlage in seiner Wohnung festgenommen. Schon kurze Zeit später durfte er die Justizvollzugsanstalt verlassen. Er kam gegen eine Kautionszahlung über 100.000 Euro und weitere Auflagen auf freien Fuß. Wo die mutmaßlich erbeuteten 700.000 Euro sind, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Millionenschaden durch Corona-Test-Betrug

Der mutmaßliche Betrug mit Corona-Tests in Heilbronn reiht sich in eine Vielzahl an Betrugsfällen. In Baden-Württemberg sind so Millionen an Schaden entstanden. Aber auch mehrere Jahre nach dem Betrug ermitteln die Behörden weiter. Einige Täter wurden zwischenzeitlich von Gerichten zu langen Haftstrafen verurteilt.