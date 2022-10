In der Region verzeichnen Krankenhäuser wieder mehr Corona-Patientinnen und -Patienten. Auch die Verläufe seien teils wieder schwer, heißt es.

In den Krankenhäusern liegen wieder deutlich mehr Patientinnen und Patienten mit einem positiven Corona-Test. Zusätzlich belasten Personalausfälle weiter den Krankenhausbetrieb. Im SLK-Verbund mit Häusern in Heilbronn, Bad Friedrichshall und Löwenstein (beide Kreis Heilbronn) steige seit rund zwei Wochen die Zahl der coronapositiven Patientinnen und Patienten an, heißt es auf SWR-Anfrage. Angespannt sei die Situation zusätzlich, weil momentan über 100 Mitarbeitende nur in Heilbronn wegen einer Corona-Erkrankung ausfallen. Insgesamt werden im Krankenhausverbund momentan knapp 120 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, behandelt - fünf davon auf der Intensivstation.

Deutlich mehr Patienten in BBT-Gruppe

Die Gruppe Barmherzige Brüder Trier (BBT) berichtet von einer ähnlichen Situation: Im Krankenhaus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) seien die Patientenzahlen zuletzt wieder deutlich gestiegen und es gebe wieder deutlich mehr schwere Verläufe, so eine Mitteilung.

"Wir behandeln zurzeit so viele Corona-Patienten wie seit dem diesjährigen Höhepunkt im Frühjahr nicht mehr. Zugleich sind viele dieser Patienten sehr pflegeaufwändig und verlangen dem Personal alles ab."

Im Krankenhaus Tauberbischofsheim werden momentan mehr als ein Dutzend positiv auf das Coronavirus getestete Menschen behandelt, im Hohenloher Krankenhaus Öhringen (Hohenlohekreis) etwa zehn Patientinnen und Patienten (Stand 7.10.) - zwei davon auf der Intensivstation. Im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) werden über 20 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, zwei davon liegen auf der Intensivstation.