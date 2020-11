per Mail teilen

In der aktuellen Corona-Krise haben es vor allem kleine Selbstständige schwer. Kaum einer will vergrößern. Eine Geschäftsfrau gibt es im Main-Tauber-Kreis, die einen größeren Laden bezieht.

Der Umzug von Bad Mergentheim nach Weikersheim ist in vollem Gange, Jessica Körner vergrößert ihren Secondhand-Laden. Die meisten Kinderkleider hängen schon an den Stangen, Kinderwägen sind mittig ordentlich aufgereiht und auf der nächsten Etage stehen Spielzeug und Bücher schon ordentlich in den Regalen.

Secondhandladen expandiert trotz Corona-Krise

Laden ist drei Mal so groß

Der neue Laden ist im Vergleich zum alten Geschäft drei Mal so groß. Trotz der Corona-Krise wagt Jessica Körner den Schritt und expandiert: durch der Internetverkauf und die vielen selbstgemachten Produkte, wie zum Beispiel Taufkerzen, selbstgenähte Kinderkleidung, Bettschlangen, gehäckelte Schnullerketten, beleuchtete Bilderrahmen, bestickte Windeln und noch mehr.

Das hat die 28-Jährige auch während des ersten Lockdowns und der Ladenschließung weiterhin im Geschäft gehalten, zu tun gab es auch in dieser Zeit. Am kommenden Montag, den 2. November, eröffnet sie neu - wenn der zweite Corona-Lockdown beginnt.