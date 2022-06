Corona: Schwimmkurse für Kinder fehlen weiterhin

Für Kinder gibt es in Heilbronn-Franken zu wenig Schwimmkurse. Das berichten DLRG-Bezirke auf SWR-Anfrage. Es fehle an Ausbildern und Bädern. Es können nicht so viele Schwimmkurse für Kinder angeboten werden, wie nötig wären, so der einstimmige Tenor. Die DLRG-Ortsgruppe Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) beispielsweise berichtet: Ein Kurs im Februar mit 15 Plätzen sei innerhalb von Minuten dreifach überbucht gewesen. Aktuelle Freibadkurse im Main-Tauber-Kreis waren schnell ausgebucht. Auch der DLRG-Bezirk Heilbronn bestätigt das. In der Stadt Heilbronn sieht es noch etwas besser aus als andernorts, so ein Sprecher. Das Problem existiert schon seit Jahren, es hat sich mit der Corona-Pandemie aber nochmals verschärft.