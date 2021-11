Heilbronn-Franken: Andrang auf Corona-Schnelltests steigt

Anbieter von Corona-Schnelltests in Heilbronn-Franken bestätigen eine verstärkte Nachfrage, seitdem die Tests wieder kostenlos sind.

Seit Samstag haben wieder alle Menschen in Deutschland Anspruch auf kostenlose Corona-Schnelltests in anerkannten Teststellen. Die Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums weitet damit das Angebot der Gratis-Tests wieder erheblich aus, das einen Monat zuvor stark eingeschränkt worden war.

Start der Gratis-Tests war örtlich durchwachsen

Die Schnelltests wieder kostenlos anzubieten, sei ein Schritt in die richtige Richtung, meint Kristian Rudolph von der Heilbronner Spitzweg-Apotheke. Angesichts der hohen Infektionszahlen könne das regelmäßige Testen zu mehr Sicherheit beitragen und nicht erkannte Infektionen aufdecken. Bereits am ersten Tag der Gratis-Tests sei die Resonanz in seiner Apotheke sehr groß gewesen:

"Wir haben vergleichsweise doppelt so viele Tests gemacht wie an einem Samstag, an dem die Tests bezahlt werden mussten. Also die Kunden freuen sich, dass es wieder kostenlos ist."

Seit 13. November 2021 werden wieder kostenlose Schnelltests angeboten. dpa

Dagegen sei im Schnelltest-Zentrum Öhringen (Hohenlohekreis) die Nachfrage bisher etwas verhaltener, so der Betreiber Michael Wieland. Teilweise wüssten noch nicht alle Kunden, dass die Tests jetzt wieder gratis seien:

"Ich denke, die Leute brauchen noch ein bisschen, bis überall durchgegangen ist, dass sie nichts mehr bezahlen müssen."

Teststellen fahren Angebote hoch und erweitern Kapazitäten

Viele Anbieter von Schnelltests haben - als die Tests Mitte Oktober vorübergehend kostenpflichtig wurden - ihr Angebot eingestellt. Die Nachfrage war schlagartig weggebrochen. Jetzt hat sich die Situation wieder umgekehrt: Mit den kostenlosen Tests gibt es auch wieder mehr Anbieter. Beispielsweise will die Adler-Apotheke in Heilbronn ab der kommenden Woche wieder Schnelltests durchführen. Seine Kapazitäten erweitern wird Schnelltest-Anbieter Michael Wieland. Am Dienstag startet er zwei neue Testzentren in Öhringen. Er ist überzeugt, dass jetzt viele Menschen auf Nummer sicher gehen wollen.