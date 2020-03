Das evangelische Dekanat Heilbronn empfiehlt den Gemeinden, Gottesdienste ab sofort abzusagen. Man wolle helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hieß es.

Gottesdienste sollten abgesagt werden, so der Heilbronner Dekan Christoph Baisch im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Aber die Kirchen sollten trotzdem weiterhin für die Gläubigen geöffnet bleiben, betonte er. Jeder sollte die Möglichkeit zum stillen Gebet in der Kirche haben, so Baisch, aber eben nicht mehr in der Gemeinschaft des Gottesdienstes, das sei derzeit zu gefährlich.

Stadt Heilbronn schließt Discos

Die Kreise und Kommunen in der Region Heilbronn-Franken haben das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt. Unter anderem schließt die Stadt Heilbronn alle Discos und Tanzlokale.

Die Stadt Heilbronn habe zunächst auf die Einsicht der Betreiber gehofft, doch die hätten weiter öffnen wollen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb sei die Schließung verordnet worden. Von Betreiberseite ist zu hören, endlich gebe es ein deutliches Zeichen der Stadt, wenn auch sehr spät.

Keine Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmer

Der Landkreis Heilbronn verbietet alle Veranstaltungen mit 100 Teilnehmern oder mehr. Veranstaltungen mit mindestens 50 Teilnehmern seien genehmigungspflichtig, sagte Landrat Detlef Piepenburg (parteilos) dem SWR. Dem haben sich die Kommunen angeschlossen.

Das Staatsweingut Weinsberg (Kreis Heilbronn) setzt seine Lehrgänge aus, Volkshochschulen bleiben geschlossen, zum Beispiel im Raum Heilbronn und in Künzelsau (Hohenlohekreis).

Bechtle profitiert von Corona

Eine der wenigen Firmen, die von der Corona-Gefahr profitieren - wenn auch unfreiwillig - ist der IT-Dienstleister Bechtle in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Laut einer Sprecherin verkauft er mehr und mehr Laptops für Homeoffice-Arbeitsplätze.

Kreise und Kommunen organisieren Notfallkinderbetreuung

Nach der Ankündigung des Landes am Freitag, Schulen und Kindergärten ab Dienstag zu schließen, organisieren Gemeinden und Kreise in Heilbronn-Franken derzeit die Kinderbetreuung. Die müssen Eltern bis nach den Osterferien neu organisieren, bestimmte Berufsgruppen sollen dabei unterstützt werden, sagte der Heilbronner Landrat Piepenburg.

"Hier brauchen wir Notfallregelungen mit Blick auf bestimmte Berufsgruppen, die wir zwingend brauchen, im medizinischen Bereich, im Blaulichtbereich und so weiter." Heilbronns Landrat Detlef Piepenbrug zur Kinderbetreuung

Eltern, die arbeiteten, aber auch Alleinerziehende bräuchten zwingend eine Betreuung ihrer Kinder, so Piepenburg. Mit Notgruppen müsse man die eine oder andere Betreuung aufrecht erhalten. Das werde man in den nächsten Tagen vor Ort zu lösen haben.