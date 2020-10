per Mail teilen

Die Krankenhäuser in der Region verzeichnen wieder einen Anstieg an Corona-Patienten. Zahlen wie im Frühjahr seien allerdings noch längst nicht erreicht, heißt es übereinstimmend.

In Heilbronn-Franken sind die Corona-Zahlen am Montag erneut gestiegen. Der höchste Inzidenz-Wert wurde weiterhin in der Stadt Heilbronn registriert. Er liegt über 150 (Stand Montagabend). Der hohe Corona-Wert im Stadtkreis Heilbronn ist laut Gesundheitsamt ein Ergebnis der Kontaktnachverfolgung und der hohen Zahl der Tests.

Der Landkreis Heilbronn meldete Montagabend einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner von 79,9. Der Hohenlohekreis liegt bei 52,4, wiederum deutlich höher liegen die Kreise Schwäbisch Hall mit 83,1 und Main-Tauber mit 91,7. In Bad Mergentheim wurden am Montagabend 300 Menschen getestet, am Mittwoch werden die Ergebnisse erwartet.

Sperrstunde im Kreis Schwäbisch Hall

Im Kreis Schwäbisch Hall und im Kreis Heilbronn gilt nun auch eine Allgemeinverfügung. Das bedeutet zwischen 23 und 6 Uhr Sperrstunde für die Gastronomie und ein allgemeines Verkaufsverbot von Alkohol, auch in Tankstellen.

Verstärkung entlastet Gesundheitsämter

Die Gesundheitsämter arbeiten im Akkord, auch in Heilbronn sei man im Anschlag, hieß es. Gesundheitsamts-Leiter Peter Liebert verweist auf die Verstärkung, die das Amt bekommen hat: Sieben Bundeswehrsoldaten, ein pensionierter Arzt und eine Erzieherin werden derzeit zusätzlich eingesetzt, die Corona-Hotline wurde um 13 Kräfte verstärkt. Dennoch gibt es kaum Hoffnung, dass die Infektionszahlen zügig sinken, weil die Beschränkungen in Kraft sind. Die Ansteckungen seien dafür zu diffus.

Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn hoch, da viel auf Corona getestet wird

Nach Angaben von Liebert ist der hohe Corona-Wert in Heilbronn ein Ergebnis der Kontaktnachverfolgung. Seit Tagen hat die Stadt die höchste Sieben-Tage-Inzidenz landesweit. Dies sei auch auf die hohe Zahl der Tests zurückzuführen, so der Gesundheitsamts-Leiter

"Wenn wir irgendwo ein positives Testergebnis haben, dann testen wir alle engen Kontaktpersonen. Die werden ermittelt, und da gehört ja auch die Familie aus der Wohngemeinschaft dazu. Und durch den engen Kontakt in den Familien, wenn sie die konsequent testen, stellen Sie fest, dass sehr viele Wohngemeinschaften komplett positiv getestet werden." Peter Liebert, Leiter Gesundheitsamt Heilbronn

Situation wird wohl zum Winter hin angespannter

In den Heilbronner SLK-Kliniken haben die Ärzte die Lage im Griff: 36 Patienten mit Covid-19 werden dort aktuell behandelt, unter ihnen vier auf der Intensivstation. In Schwäbisch Hall sind es nach Angaben des Klinikums Diakoneo vier Patienten, unter ihnen einer mit schweren Symptomen. Die Situation sei noch entspannt. Im Winter rechnet der Geschäftsführer Mathias Hartmann jedoch mit steigenden Zahlen.

"Im Moment steigen die Patientenzahlen von Covid-19-Erkrankten glücklicherweise nur langsam. Die Perspektive ist die, dass wir uns auf Herausforderung einstellen sollten. Aber wir sind darauf vorbereitet und hoffen, dass die Unterstützung von allen Seiten dazu hilft, auch mit dieser besonderen Situation weiter gut umzugehen." Mathias Hartmann, Geschäftsführer Diakoneo

Im Hohenloher Krankenhaus in Öhringen liegen fünf Corona-Infizierte, bei zwei weiteren besteht ein Infektions-Verdacht.

Corona-Erkrankte im Main-Tauber-Kreis

Im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gibt es sechs bestätigte und acht Verdachtsfälle, in Tauberbischofsheim werden drei Erkrankte behandelt, zwei weitere sind mit Corona-Verdacht isoliert. Die Rotkreuzklinik Wertheim macht derzeit keine Angaben.

Seit vergangener Woche ist Heilbronn-Franken vollständig Risikogebiet: Alle Landkreise in Heilbronn-Franken hatten nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Freitagabend mehr als 50 gemeldete Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.