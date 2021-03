per Mail teilen

Die Polizei hat auf einem Autobahnparkplatz bei Widdern (Kreis Heilbronn) eine Corona-Party aufgelöst. Einer Streife der Autobahnpolizei fiel am Dienstagnachmittag die Personengruppe auf der Autobahn 81 im Bereich Widdern auf, niemand trug eine Maske oder hielt sich an Abstandsregeln, heißt es. Nach Polizeiangaben saßen und standen die Teilnehmer der mutmaßlichen Corona-Party auf oder an einer Sitzgarnitur und aßen und tranken. Als die Polizei auf die Corona-Verordnung hinwies, zeigte offenbar keiner der angesprochen Personen Einsicht. Die Folgen waren Anzeigen und Geldbußen.