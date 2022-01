Corona-Homeschooling in Heilbronn-Franken: Manche Kinder werden abgehängt

per Mail teilen

Die Lehrergewerkschaft GEW warnte schon Mitte 2020, dass Homeschooling Kinder aus prekären Verhältnissen benachteiligen könnte. Wie ist die Lage heute? Aus Heilbronn-Franken berichten Organisationen und ein Schüler.

Lorik Behrami ist 15 Jahre alt und Schüler der 10. Klasse an der Heilbronner Dammrealschule. Homeschooling begann bei ihm in der 8. Klasse.

Damals musste noch viel improvisiert werden. Der Mathe-Unterricht wurde über die bei Gamern beliebte Plattform Twitch gestreamt. Anfangs sei es schwierig gewesen, sich das Lernen selbst zu organisieren, sagt Lorik.

Lorik Behrami ist Schüler an der Dammrealschule Heilbronn SWR

Am Handy einen Aufsatz schreiben

Er musste sein Smartphone nutzen, bis die Eltern einen Laptop kauften. Mit dem Handy einen Aufsatz schreiben, das sei schon sehr umständlich, erzählt er.

Mittlerweile gibt es auch Notebooks und iPads von der Schule. Auch der Unterricht wurde zu einer speziell für Schulen entwickelten Lernplattform verlagert.

Lorik ist oft auf sich allein gestellt

Loriks Mutter ist ab 16 Uhr zuhause, der Vater ab 18 Uhr. Während der Unterrichtszeiten ist Lorik auf sich allein gestellt, wobei die beiden älteren Geschwister zur Not helfen können.

Bildung hat bei seinen Eltern einen hohen Stellenwert, erzählt er im SWR-Interview. Bei Klassenkameraden oder Bekannten, wo die Eltern nicht so gut Deutsch können und die technische Ausstattung schlecht sei, habe er schon deren Stress gemerkt.

Tatjana Linke Pressestelle Akademie für Innovative Bildung und Management

Technische Ausstattung ist nicht alles

Schaut man sich die Artikel und Berichte zum Thema Homeschooling der vergangenen Monate an, so geht es in der Diskussion häufig um die technische Ausstattung.

Das aber ist nur ein Aspekt, sagt Tatjana Linke von der Akademie für Innovative Bildung und Management (aim) Heilbronn-Franken. Lernen mit digitalen Medien setze ein hohes Maß an Selbstorganisation der Kinder voraus.

Kinder anders motivieren

Die Kinder müssen Abläufe und Lernphasen strukturieren, sich motivieren, das gelingt unterschiedlich gut.

Vorteile habe, wer von klein auf erfahren hat, dass Lernen etwas Positives ist und Spaß macht, so Linke. Die Kinder sind anders motiviert. Sie wissen, ich selbst kann etwas lernen und sind stolz auf die Ergebnisse.

"Das ist weniger eine Technik, es ist mehr eine Haltung. Das ist etwas, was wir Kinder viel mehr vermitteln müssen. Die Pandemie hat gezeigt, dass das ein entscheidender Faktor ist, ob man abgehängt wird oder trotz schwieriger Bedingungen weiter mithalten kann."

Unterstützung zu Hause für Kinder wichtig

Bestimmte Milieus haben unterschiedliche Vorstellungen über den Wert von Bildung, sagt Linke. Es mache einen großen Unterschied, ob und welche Unterstützung ein Kind zu Hause beim Lernen bekomme.

"In der Phase des Homeschooling waren die Familien, die wir ambulant betreuen, ganz klar im Nachteil", sagt Arne Höller, Vorstandsmitglied im Albert-Schweitzer-Kinderdorf Waldenburg (Hohenlohekreis). Seine Mitarbeitenden kümmern sich um rund 60 Familien.

Arne Höller und sein Team betreuen Familien Pressestelle SWR Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V.; Montage SWR

Eltern verstehen Hausaufgaben manchmal selbst nicht

Manchmal können die Eltern kein Deutsch, manchmal haben sie jobbedingt keine Chance auf Homeoffice und es fehlt die Zeit, den Kindern zu helfen. Manchmal verstehen sie selbst die Hausaufgaben der Kinder nicht.

Dazu kommt, dass die Wohnungen oft klein sind und ein Zimmer fehlt, indem ein Kind in Ruhe lernen kann. "Wir sind ja nicht umsonst in diesen Familien im Einsatz", so Höller.

Bei den Kindern, die stationär im Kinderdorf betreut werden, sei die Situation anders gewesen. Es wurden ausreichend Tablets, Notebooks und weitere Technik angeschafft, zudem gibt es genug Pädagogen, die die Kinder unterstützen können, sagt Höller.

Das Homeschooling lässt Jugendlichen viel Freiheit (Archiv) SWR Mathias Grimm

Höller: "Jugendliche brauchen ein gigantisch hohes Maß an Selbstdisziplin"

Gerade Jugendliche brauchen ein "gigantisch hohes Maß an Selbstdisziplin" beim Lernen mit digitalen Endgeräten, meint Höller.

Wenn sie ein EDV-Gerät zur Verfügung haben, mit dem man nicht nur lernen, sondern auch Youtube, Tiktok und Co. schauen kann, dann sei die Ablenkung und Verlockung natürlich groß. Insbesondere dann, wenn es niemand kontrolliert.

Unterschiede bei Lehrkräften

Arne Höllers persönliche Erfahrung bei den eigenen beiden Söhnen ist, dass es zwischen Schulen und Lehrkräften schon große Unterschiede gebe. Während ein Lehrer schräg eingescannte Arbeitsblätter maile, mache ein anderer richtigen Online-Video-Unterricht.

Deshalb fordert Höller von der Politik nicht nur eine bessere technische Ausstattung von Kindern und Schulen, sondern auch ausreichend Zeit für Lehrkräfte, um einen guten Unterricht vorbereiten zu können.