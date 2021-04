Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

Mittwoch, 21.4.2021

16:30 Uhr - Friseure: Testpflicht sorgt für Terminabsagen in Heilbronn-Franken

Die Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests bei Friseuren sorgt in Heilbronn-Franken für Terminabsagen und nicht erscheinende Kunden. Wie der Obermeister der Friseur-Innung Heilbronn-Öhringen dem SWR sagte, seien die Rückmeldungen von Innungskollegen zum Teil katastrophal. Es gebe teilweise Absagen von 40 bis 50 Prozent und Kunden, die nicht zu Terminen erscheinen würden. Gerade im Ländlichen Raum seien die Testzentren teilweise weit entfernt, manche Kunden hätten auch keine Lust sich testen zu lassen. Kritik äußert der Obermeister auch an der schnellen Umsetzung der Pflicht. Die Testpflicht für Friseurkunden ist landesweit in allen Regionen mit einer Inzidenz von über 100 Pflicht.

6:25 Uhr - Weitere Bundeswehrsoldaten helfen Gesundheitsamt

Drei weitere Bundeswehrsoldaten unterstützen das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. Damit helfen in der Behörde jetzt acht Soldaten, so das Landratsamt. Fünf Soldaten sind bereits seit vergangenen Oktober dort im Einsatz. Wegen der hohen Infektionszahlen habe sich weiterer Bedarf ergeben - deshalb sei Verstärkung beantragt worden, sagt der Erste Landesbeamte Christoph Schauder. Er freue sich, dass die Verstärkung durch drei weitere Soldaten schnell und unkompliziert geklappt habe. Schauder weist auch darauf hin, dass weitere 40 Soldaten im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim eingesetzt sind.

6:05 Uhr - Landkreis Heilbronn hat höchste Inzidenz im Land

Der Landkreis Heilbronn hat aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Im Landkreis ist der Wert im Vergleich zum Vortag um 25 Zähler gestiegen auf 289,4, dicht gefolgt von der Inzidenz im Stadtkreis Heilbronn mit 288,3. Der Main-Tauber-Kreis ist derzeit der einzige Kreis in der Region Heilbronn-Franken mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200. Der Wert liegt laut Landesgesundheitsamt bei 129,2. Rückgänge verzeichnen der Hohenlohekreis mit einer Inzidenz von 212,2 und der Landkreis Schwäbisch Hall mit 240,4.

Dienstag, 20.04.2021

14:45 Uhr - Rot am See: Bereits über 100.000 Impfungen im Zentralen Impfzentrum durchgeführt

Im Zentralen Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sind laut Landratsamt mittlerweile über 100.000 Corona-Impfungen durchgeführt worden. Seit Montag ist das Zentrum mit 1.500 Impfungen pro Tag voll ausgelastet. Die Vorbereitungen zu einer Erweiterung laufe, so das Landratsamt.

9:30 Uhr - Polizei mit mehr Präsenz auf den Straßen - weniger Akzeptanz für Ausgangsbeschränkung

Bei Kontrollen der Corona-Regeln stellt die Heilbronner Polizei immer mehr Menschen fest, die keine Einsicht zeigen. Während der ersten Ausgangsbeschränkung im vergangenen Jahr sei das noch anders gewesen, sagte ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums dem SWR. Das belaste auch die Arbeit der Polizei. Es gebe zwar keine quantitative Zunahme, aber die Einsätze würden emotional kritischer. Seit Wiedereinführung der Ausgangsbeschränkungen in der Nacht seien vermehrt Polizeistreifen unterwegs. Große Kontrollstellen wie bei der ersten Ausgangsbeschränkung wolle man durch kurze kleine Kontrollen ersetzen, so der Polizeisprecher.

9:15 Uhr - Maskenpflicht in Blaufelden

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat für die Gemeinde Blaufelden eine Maskenpflicht auch im Freien erlassen. Diese soll vorerst bis zum 2. Mai gelten. Hintergrund sind die hohen Inzidenzzahlen in der Kommune: Sie lagen zuletzt bei 624,3.

9 Uhr - Die vier höchsten Inzidenzen in Baden-Württemberg kommen aus der Region

Laut Landesgesundheitsamt bleibt die Region Heilbronn-Franken die von Corona am stärksten betroffene im ganzen Land. Zwar sind in allen fünf Kreisen der Region die Fallzahlen leicht gesunken, aber die Stadt Heilbronn hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 276,5 allerdings immer noch die höchste in ganz Baden-Württemberg. Dicht darauf folgt der Landkreis Schwäbisch Hall auch mit einem leichten Rückgang, aber immer noch mit einem Inzidenzwert von 268,3. Der Landkreis Heilbronn meldet 264,8, der Hohenlohekreis 248,5. Die weiterhin einzige Inzidenz unter 200 in der Region kommt aus dem Main-Tauber-Kreis. Hier lag der Wert bei 142,8, ebenfalls etwas weniger als am Vortag.

In vielen Schulen sind Corona-Schnelltests für die Schüler verpflichtend, um am Unterricht teilzunehmen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Montag, 19.04.2021

16:15 Uhr - Schulen können wegen fehlender Tests nicht unterrichten

Im Main-Tauber-Kreis müssen derzeit einige Schulen geschlossen bleiben, weil die vorgeschriebenen Corona-Tests fehlen. Die leitende Schulamtsdirektorin Bettina Hey des staatlichen Schulamts Künzelsau (Hohenlohekreis) bestätigte offiziell, dass es an einer Schule keinen Präsenzunterricht gegeben habe. Die Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Jana Kolberg, hatte zuvor von mehreren betroffenen Schulen gesprochen und bezeichnet es als traurig, dass es die Landesregierung nicht geschafft habe, alle Einrichtungen rechtzeitig mit den Tests zu versorgen. Schließlich ist der Main-Tauber-Kreis der einzige in der Region, in dem Präsenzunterricht derzeit noch erlaubt sei. Aber auch die Notbetreuung sei von dem Testmangel betroffen. Teilweise bleiben Schulen demnach auch am Dienstag noch zu, so Jana Kolberg weiter. Manche Schulen wurden dagegen rechtzeitig ausgestattet. Im Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim findet Unterricht nach eigenen Angaben statt.

9:45 Uhr - Schärfe Corona-Regeln - Präsenzunterricht nur im Main-Tauber-Kreis

In Baden-Württemberg gelten seit Montag schärfere Corona-Maßnahmen. Eigentlich sollte am Montag an Schulen der Präsenzbetrieb wieder losgehen, für Kreise mit hohen Inzidenzzahlen gibt es weiterhin Einschränkungen. Der Main-Tauber-Kreis ist mit 144,3 weiter der einzige Kreis in Heilbronn-Franken mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200. Dort dürfen Schüler daher in den Präsenz- oder Wechselunterricht starten. Es gilt eine Testpflicht - nur wer negativ getestet wurde, darf in den Unterricht oder die Notbetreuung. In vielen Kitas der Region gibt es eine Notbetreuung.