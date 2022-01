SLK-Kliniken Heilbronn - Corona belastet Krankenhäuser finanziell

Die SLK-Kliniken Heilbronn

Zum Verbund der SLK-Kliniken Heilbronn gehören drei Krankenhaus-Standorte: das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, das Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und die Geriatrische Rehaklinik in Brackenheim. Nach eigenen Angaben gibt es über 1.400 Betten. "Jährlich werden mehr als 70.000 Patienten stationär und über 170.000 Patienten ambulant behandelt", heißt es auf der Homepage. Außerdem befindet sich die Lungenklinik Löwenstein im SLK-Verbund. "Sie verfügt über 205 Betten und behandelt jährlich rund 8.200 Patienten stationär sowie knapp 12.000 ambulant." Weiter betreiben die SLK-Kliniken Gesundheitszentren in Möckmühl und Brackenheim.