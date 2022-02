Corona-Patienten: SLK-Kliniken verzeichnen Trendwende

per Mail teilen

Die SLK-Kliniken im Stadt- und Landkreis Heilbronn registrieren eine Trendwende bei ihren Corona-Patienten.

63 Patienten liegen - Stand Mittwoch - mit einer Corona-Infektion auf der sogenannten Corona-Normalstation, sagte Kliniken-Sprecher Mathias Burkhardt dem SWR Studio Heilbronn. Fünf Menschen mit Covid-19 werden intensiv behandelt. Das sind weniger als noch zur Jahreswende.

Die entscheidende Trendwende aber sei, so Burkhardt: Die meisten dieser Patienten kämen wegen anderer Krankheiten ins Krankenhaus und würden dann positiv getestet. Ein erhöhter Aufwand, sei dies trotzdem für die Kliniken, so Burkhardt. Ob damit ein Ende der Pandemie in Sicht ist, dazu geben die SLK-Kliniken keine Prognose ab. Aber der Trend sei zumindest mehr als nur eine Momentaufnahme.

Reaktionen auf der Straße zu Lockerungen

Nach dem Bund-Länder-Treffen sind Lockerungen in Sicht. In einer nicht-repräsentativen Umfrage des SWR in der Heilbronner Innenstadt sind Passanten dafür die Regelungen zu Lockerungen. Es sei wichtig, sich mit Familie und Freunden treffen oder zum Stammtisch gehen zu können. Es könne dafür aber noch zu früh sein, war ebenfalls zu hören. Lockerungen Richtung Sommer wären möglicherweise sinnvoller.