Nach der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch steht fest: Der Lockdown wird gelockert - mit einem Stufenkonzept. Ein Heilbronner Reisebüro hofft auf Mai.

Viele Menschen haben Sehnsucht nach Urlaub. Das wird zu Ostern wohl eher nichts, schätzt Andreas Kühner. Der Mitinhaber des Heilbronner Reiseanbieters Gross hofft darauf, an Muttertag im Mai wieder Reisen durchführen zu können. Er sehe den Tourismus in der Öffnungsstrategie des Landes unter dem Punkt "Weitere Schritte", sagte Mitinhaber Andreas Kühner dem SWR. Und darüber werde frühestens in der nächsten Bund-Länder-Konferenz beraten.

Für dieses Jahr erwarte er vor allem Inland-Buchungen. Er habe festgestellt, dass die Sehnsucht nach Urlaub groß sei. Doch der Wunsch nach Fernreisen sei derzeit noch gering.

Einzelhändler froh über schrittweise Öffnungen

Nach den jüngsten Beschlüssen nach der Konferenz gibt es in Heilbronn-Franken unterschiedliche Reaktionen: Einzelhändler atmen auf, Gastronomen sind unzufrieden, Sportvereine fühlen sich gerüstet.

Die Bad Mergentheimer (Main-Tauber-Kreis) Einzelhändler beispielsweise sind erleichtert, dass die Geschäfte schrittweise wieder geöffnet werden dürfen, so Manuela Stolz, die 2. Vorsitzende der Bad Mergentheimer City Gemeinschaft. Grundsätzlich sei sie "froh" wieder aufmachen zu können. Die Lockerungen allerdings seien zu stark an die Inzidenzwerte gekoppelt. Es habe keine Ansteckungen im Handel gegeben, so Stolz.

Der Einzelhandel leidet unter dem Lockdown (Archivbild) SWR Jürgen Härpfer

Auch der Vorsitzende der Bad Mergentheimer City Gemeinschaft Hans-Joachim Kuhn begrüßt vor allem die Aussicht auf Öffnungen mit Konzepten:

"Ich finde es gut und richtig, dass man jetzt endlich mal Konzepte hat, die nicht nur monoton 'Schließung, Schließung, Schließung' propagieren, sondern wirklich konkrete Öffnungskonzepte mit entsprechenden Hygienekonzepten parallel, sodass das nicht explodieren kann. Man würde sonst wirklich vollkommen unnötig wahrscheinlich tausende Betriebe gefährden." Hans-Joachim Kuhn, City Gemeinschaft Bad Mergentheim

Heilbronner Gastronomen enttäuscht und unzufrieden

Enttäuschung dagegen bei den Heilbronner Gastronomen: Abhängig vom Infektionsgeschehen darf die Gastronomie frühestens ab 22. März die Außenbereiche öffnen.

Gastronomen dürfen zuerst den Außenbereich wieder in Betrieb nehmen (Archivbild) SWR (Symbolbild)

Thomas Aurich vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Heilbronn bemängelt, dass die Gastronomie nicht genug geschützt werde und weist darauf hin, dass "Geld kaputt gemacht" werde.

"Wir müssen einfach feststellen, dass wir in Deutschland inzwischen die rote Laterne der zu schützenden Branchen haben." Thomas Aurich, Dehoga Heilbronn

Auch Frank Bundschu vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband im Main-Tauber-Kreis ist unzufrieden mit den jüngsten Beschlüssen nach den Bund-Länder-Gesprächen,

"Jetzt haben wir ein Fünf-Schritte-Programm. Da ist die Außengastronomie: Die halten wir bei einem regnerischen März und April eigentlich für ein Feigenblatt. Natürlich freuen wir uns für die Eisdielen, die zwischendurch mal was machen können. Aber für die große breite Gastronomie, für die Hotellerie sind in diesen fünf Öffnungsschritten keine Öffnungen vorgesehen. Da wird die Unruhe natürlich inzwischen immer größer." Frank Bundschu, Dehoga Main-Tauber-Kreis

Sport im Freien könnte in kleinen Gruppen möglich sein (Archivbild) SWR

Sportvereine sind vorbereitet

Schon im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche hatten Sportvereine, vor allem für Kinder und Jugendliche, auf schrittweise Öffnungen des Sportbetriebs gehofft. So könne es nicht weitergehen, so der Tenor. Je nach Inzidenzlage sieht der Beschluss vor, dass kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Freien wieder möglich wird. Die Vereine sehen sich nun auf die Öffnungen ihrer Hallen und Sportplätze gut vorbereitet, so Markus Denz, Geschäftsführer der TG Böckingen.

"Wir haben sehr viele Hygienevorschriften umgesetzt, Hygienepläne geschrieben für verschiedene Hallen, verschiedene Sportanlagen, für unseren Sportpark. [...] Also, die Hygienekonzepte sind in der Schublade und können 1:1 umgesetzt werden."