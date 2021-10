Corona-Lockdown hat wieder Auswirkungen auf Krankenhausbesucher

Der wiederholte Corona-Lockdown betrifft nicht nur die Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. Auch für Angehörige von Krankenhauspatienten gilt zum Beispiel in den SLK-Kliniken Heilbronn ein Besuchsverbot.

Am Haupteingang des SLK-Klinikums in Heilbronn hängt ein großes Banner, darauf zu lesen: "Besucherstopp". Ambulante Behandlungen sind aber auch in Corona-Zeiten weiterhin möglich, so ein Sprecher des SLK-Klinikums. Diese Behandlungen würden trotz des Besucherstopps im Krankenhaus durchgeführt.

Ausnahmen beim Besuchsverbot im SLK-Klinikum

Bisher galt eine Besuchszeit zwischen 14 und 18 Uhr an Werktagen und zusätzlich von 9 bis 12 Uhr an Wochenenden. Und auch beim jetzigen Besuchsverbot gibt es Ausnahmen, in denen die Besuchszeiten weiter gelten, so der Sprecher:

"Wir ermöglichen Patienten, die länger als sieben Tage stationär behandelt werden, dass diese weiterhin besucht werden können von den Angehörigen, auch Patienten, die über 80 Jahre alt sind und Patienten, die im Sterben liegen. Auch Frauen bei der Geburt dürfen eine Begleitperson mitbringen."

Dabei gilt: pro Patient und Tag ein Besuch von einer Person. Diese muss weiterhin durch die allgemeine Einlasskontrolle, einen Fragebogen ausfüllen und sich dementsprechend anmelden.

Auf den Covid-Stationen gibt es mehr Patienten

Die Zahl der Corona-Patienten in den SLK-Kliniken ist weiter gestiegen: Von über 35 vor rund einer Woche auf 58 Menschen (Stand Montagmittag). Man merkt, dass die Zahlen weiter nach oben schnellen, vor allem in den vergangenen Tagen auf den normalen Covid-19-Stationen, so der Sprecher. Auf den Intensivstationen habe man mit sechs Patienten die Lage noch gut im Griff. Von diesen sechs werden derzeit vier beatmet.

Nach dem Klinik-Konzept werden die Corona-Patienten in den Standorten Heilbronn und Löwenstein behandelt. Die Klinik am Plattenwald in Bad Friedrichshall ist für die anderen Krankheiten zuständig und soll coronafrei bleiben.

Einschränkung bei Regelversorgung Frage der Zeit

Noch, so heißt es weiter, werden geplante Operationen durchgeführt und nicht verschoben. Derzeit halte man weiter an der Regelversorgung fest. Die SLK-Kliniken rechnen aber damit, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist.