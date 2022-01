Corona-Blog: Updates rund um die Pandemie in Heilbronn-Franken

Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

19:55 Uhr Inzidenzwerte in Heilbronn-Franken wieder gestiegen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis liegt ganz knapp über dem Wert 1.000 (Vortag 939). Damit setzt sich dort der Aufwärtstrend fort. Für den Landkreis Heilbronn meldet das Landesgesundheitsamt ebenfalls einen gestiegenen Inzidenzwert von rund 996 (967). Im Hohenlohekreis ist der Wert ebenfalls gestiegen auf rund 809 (791). Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt er bei 739 und ist somit gesunken (851). Die Werte im Stadtkreis Heilbronn sinken weiter auf aktuell rund 924 (990). Aktuell werden in Baden-Württemberg 286 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Der Wert ist leicht gesunken. Er lag zuletzt bei 293.

6:53 Uhr Impfen ohne Termin in Bad Rappenau Im Kurhaus Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) werden am Dienstag Corona-Impfungen ohne Termin angeboten. Gerichtet ist das Angebot an alle ab fünf Jahren. Egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung, bis zu 300 Impfdosen stehen zur Verfügung. Das mobile Impfteam des Impfvans Heilbronn ist von 10 bis 17 Uhr vor Ort.

18:29 Uhr Heilbronner Inzidenzwert wieder knapp unter 1.000 Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Heilbronn ist wieder unter die Marke von 1.000 gesunken. Aktuell liegt sie jetzt bei 990 (Vortag: 1023). Den zweithöchsten Wert in der Region Heilbronn-Franken hat der Main-Tauber-Kreis mit 939 (907). Für den Landkreis Heilbronn meldet das Landesgesundheitsamt einen Inzidenzwert von 924 (967). Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt er bei 851 (810), gefolgt vom Hohenlohekreis mit 791 (775). Der Durchschnittswert aller Stadt- und Landkreise beträgt momentan 877. Aktuell werden in Baden-Württemberg 293 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Der Wert ist leicht gesunken. Er lag zuletzt bei 299.

12:27 Uhr DHBW begrüßt 3G-Regelung für Studierende Die Duale Hochschule Heilbronn (DHBW) begrüßt es, dass Studierende jetzt nur noch einen aktuellen Corona-Test brauchen, um Vorlesungen zu besuchen. Seit Montag gilt in Baden-Württemberg wieder die 3G-Regel an den Hochschulen und Universitäten. Die DHBW überwache die Regel mit einem Sicherheitsdienst, sagte ihre Leiterin Nicole Graf. Sie könne natürlich die medizinische Sicht im Hinblick auf das Infektionsgeschehen nicht beurteilen. Das seien Entscheidungen, die der Regierung obliegen. Aus Sicht der Hochschule sei es natürlich so, dass die Studierenden im Präsenzunterricht deutlich mehr mitnehmen können als im Onlineunterricht oder im Hybridunterricht, deshalb begrüße sie im Sinne der Studierenden natürlich die Entscheidung der Regierung, so Graf weiter.

8:13 Uhr Einzelhandel will einheitliche Corona-Regeln Vor den Bund-Länder-Gesprächen am Montag fordern Einzelhändler, die 2G-Zugangsbeschränkungen abzuschaffen. Auch die Stadtinitiative Heilbronn unterstützt diesen Vorschlag. Sie wünscht sich aber vor allem Einheitlichkeit, sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Nölscher dem SWR. Besonders die unterschiedlichen Regelungen in den verschiedenen Bundesländern würden dazu führen, dass Kundinnen und Kunden verwirrt seien: "Eine bundeseinheitliche Lösung wäre deswegen unsere absolut erste Forderung." Der Einzelhandel befinde sich schon eine Weile auf einer Durststrecke und man müsse nach jedem Strohhalm greifen, so Nölscher.

18:01 Uhr Inzidenz in Heilbronn überschreitet Wert von 1.000 Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sind in den meisten Kreisen weiter gestiegen. Der Stadtkreis Heilbronn hat die 1.000er-Marke überschritten: Laut Landesgesundheitsamt stieg die Inzidenz in Heilbronn auf einen Wert von rund 1.023, im Landkreis Heilbronn liegt der Wert bei rund 967. Für den Main-Tauber-Kreis ermittelte das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von rund 907. Im Kreis Schwäbisch Hall stieg sie auf rund 810. Lediglich im Hohenlohekreis blieb der Wert unverändert und liegt bei etwa 775. Die Anzahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Baden-Württemberg ist wieder gesunken, sie liegt jetzt bei 299.

17:42 Uhr Haller Ärzteschaft will weniger PCR-Tests Die Ärzteschaft Schwäbisch Hall unterstützt den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), weniger PCR-Tests nach positiven Schnelltests durchführen zu wollen. Am Montag sind Bund-Länder-Gespräche. Dann könnten PCR-Tests vorwiegend bei Berufen der kritischen Infrastruktur erfolgen. Eine gute Idee, findet die Vorsitzende der Schwäbisch Haller Kreisärzteschaft, Elisabeth Koerber-Kröll, schließlich seien die Labore schon überlastet. Wichtig sei zum Beispiel Menschen in medizinischen Berufen oder bei der Feuerwehr und der Polizei mittels PCR-Tests freitesten zu können. Sie gehe aber beispielsweise davon aus, dass wenn ein Familienmitglied positiv auf die Omikron-Variante getestet sei, das auch für die übrigen Familienmitglieder gelte. Hier erübrige sich ein PCR-Test.

11:36 Uhr Inzidenzen in allen Kreisen gestiegen Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sind in allen Kreisen weiter gestiegen. Mehrere Kreise gehen nun stark auf die 1.000er-Marke zu: Im Stadtkreis Heilbronn stieg die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt (Stand 22.1., 16 Uhr) auf den Wert von 966,3, im Main-Tauber-Kreis auf 902,9. Die größte Steigerung ermittelte das Landesgesundheitsamt im Kreis Heilbronn, hier kletterte der Kennwert auf 899,6. Im Kreis Schwäbisch Hall stieg die Inzidenz auf 734,4 und im Hohenlohekreis auf 775,1. Die Anzahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Baden-Württemberg stieg nach längerer Zeit wieder an, sie liegt jetzt bei 301.