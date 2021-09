Gaffenberg-Freizeit: Positiver Blick auf zurückliegenden Corona-Sommer

Die Sommerferien gehen zu Ende und damit auch die Kinderfreizeiten in Heilbronn-Franken. Diese liefen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders als sonst.

Nach der sonst größten Kinderfreizeit Europas, dem Heilbronner Gaffenberg, zieht Pfarrerin und Oberonkelin Stefanie Kress aber eine positive Bilanz: "Wirklich bewegend" sei es gewesen, dass viele Menschen doch in diesem schwierigen Jahr in die Freizeit investiert haben. Sechs "tolle Tage" hätten die Kinder auf dem Gaffenberg so verbringen dürfen. Auch die Ehrenamtlichen lobt sie, die sich mitten in einer Pandemie nicht gescheut hätten, zu helfen. Und das alles für die Freizeitteilnehmerinnen und -teilnehmer, die sagen, "es war einfach ein Highlight für mich, ich habe mich wieder ganz normal gefühlt, alles hat für mich gestimmt", so Kress.

Mittagessen von Kindern und Betreuern bei der Kinderfreizeit Gaffenberg in Heilbronn während der Corona-Pandemie (Archivbild) Gaffenberg Kinderfreizeiten

1.000 statt 1.200 Kinder auf dem Gaffenberg

Vieles war anders als in den vergangenen Jahren: Abstand, Hygiene, Masken. Fröhliches toben, rennen und balgen war in diesem Jahr bei Kinderfreizeiten weniger gut möglich. Unter dem Motto "So viel Gaffenberg wie möglich", hatten die Teilnehmenden trotzdem ihren Spaß, sagt Kress. Da die Gruppen über die Wochen aufgeteilt werden mussten, war die Freizeit für die Kinder jeweils sechs Tage lang - kürzer als sonst. Das sei etwas schade gewesen. Sonst verbringen hier rund 1.200 Kinder auf einmal ihre Freizeit. Jetzt waren nur rund 1.000 Kinder - zeitlich versetzt - auf dem Gaffenberg. Dennoch sei es für alle ein großer Spaß gewesen. Viele Eltern hätten ihre Kinder schon lange nicht mehr so glücklich erlebt. Hinter den Mädchen und Jungs lag auch ein sehr belastendes Schuljahr, so Kress. Für das kommende Jahr hofft die Pfarrerin vor allem auf "Normalbetrieb" und mehr Zeit im Vorfeld, um sich richtig vorbereiten zu können.

Corona-Fälle auf der Freizeit Heimbacher Hof

Dank eines ausgefeilten Hygiene-Konzepts gab es auf dem Gaffenberg nur einen Corona-Fall - ohne weitere Folgen. Anders bei der Freizeit Heimbacher Hof in Schwäbisch Hall: Dort gab es Fälle bei Kindern und Betreuern im August. Das Hygienekonzept wurde verschärft, dennoch gab es Anfang des Monats neue positive Tests. Die stellten sich als falscher Alarm heraus. Trotzdem war es eine stressige Situation für die Organisatoren und Betreuer, für die in diesem Jahr ohnehin vieles anders war.

Im Ferienprogramm der Stadtverwaltung Künzelsau war einiges geboten - auch zwei Tage mit Pferden Pressestelle Stadtverwaltung Künzelsau.

Nicht nur Kinderfreizeiten fanden dieses Jahr unter Corona-Bedingungen statt, auch das Kinderferienprogramm mancher Kommunen. In Künzelsau zum Beispiel durften Kinder auf den Pferdehof: "Die Kinder halfen im Stall mit, malten Hufeisen an, ritten mit den Pferden mal im Wald oder auf dem Hof im Wechsel und leisteten ihren Beitrag in der Küche", so eine Mitteilung der Stadt.