Heilbronn-Franken überwiegend unter dem landesweiten Durchschnitt

Zum Wochenende hin haben sich die Inzidenzen in Heilbronn-Franken insgesamt etwas verbessert

Der landesweite Durchschnitt liegt wie am Tag zuvor bei 147. Damit sind die Inzidenzen in Heilbronn-Franken am Freitag (16.12.2022) außer im Kreis Heilbronn insgesamt auf einem niedrigeren Wert, das geht aus der täglichen Veröffentlichung des Landesgesundheitsamts hervor.

Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz bei 150 (im Vergleich zum Vortag +4), im Hohenlohekreis bei 126 (-13), im Main-Tauber-Kreis bei 97 (+10), im Kreis Schwäbisch Hall bei 69 (0) und in der Stadt Heilbronn bei 109 (-15).

Auf den Intensivstationen lagen am Freitag 97 Menschen mit einer Corona-Infektion. Eine deutliche Verbesserung, es sind 10 Personen weniger als am Tag davor.