Corona: Inzidenzen sinken in Heilbronn-Franken fast überall

In Heilbronn-Franken sinken die Corona-Inzidenzen weiter. Nur im Hohenlohekreis ist die Inzidenz zum Wochenstart deutlich gestiegen.

Überwiegend gehen die Inzidenzen in Heilbronn-Franken weiter zurück. Den nach wie vor höchsten Inzidenzwert in Heilbronn-Franken hat der Kreis Heilbronn, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand 16:00 Uhr) meldet. Der Wert ist seit Freitag allerdings um sieben Zähler auf nun 198 gesunken. Ebenfalls etwas gesunken sind die Sieben-Tage-Inzidenzen im Main-Tauber-Kreis auf jetzt 163 (Freitag: 172) und im Kreis Schwäbisch Hall auf 105 (Freitag: 114).

Gestiegen sind die Coronawerte hingegen im Stadtgebiet Heilbronn auf jetzt 154 (Freitag: 151) und besonders deutlich im Hohenlohekreis auf 164 (Freitag: 128).

Landesweit weniger Patienten auf Intensivstationen

Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg werden laut Landesgesundheitsamt momentan 112 Patientinnen und Patienten mit Corona behandelt, das sind sieben weniger als am Freitag.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz werden viele positive Fälle nicht eingerechnet, weil nur positive PCR-Tests an die Gesundheitsämter gemeldet werden und keine Schnelltests. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.