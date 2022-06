Corona-Inzidenzen entwickeln sich unterschiedlich

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken entwickeln sich unterschiedlich und am Dienstag teilweise nicht mit dem landesweiten Trend, der weiter ansteigt. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt bei 568 (Vortag 654) und damit rund 85 Zähler niedriger als ein Tag zuvor. Ebenfalls gesunken ist die Zahl im Hohenlohekreis, sie liegt bei 545 (568). Im Main-Tauber-Kreis liegt die Inzidenz bei 537 (614). Weiter gestiegen ist der Inzidenzwert im Kreis Schwäbisch Hall auf 392 (386) und in der Stadt Heilbronn auf 535 (526). Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg liegen 122 Menschen, das sind 21 Menschen mehr als ein Tag zuvor.