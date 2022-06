Inzidenzen in der Region deutlich gestiegen

Laut Landesgesundheitsamt sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen, teilweise deutlich. Am stärksten hat sich die Inzidenz im Main-Tauber-Kreis erhöht, um fast 200 Zähler auf aktuell 550 (Vortag: 353). Den derzeit höchsten Corona-Wert meldet das Landesgesundheitsamt im Kreis Heilbronn mit jetzt 573 (468). Im Hohenlohekreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 547 (469), in der Stadt Heilbronn bei 483 (331). Den geringsten Corona-Wert der Region meldet das Landesgesundheitsamt derzeit mit 349 (302) für den Kreis Schwäbisch Hall. Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg liegen momentan 89 Patientinnen und Patienten mit COVID-19, sechs weniger als am Vortag.