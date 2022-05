Inzidenzen der Region überwiegend über Landesdurchschnitt

per Mail teilen

Die 7-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind überwiegend höher als der baden-württembergische Landesdurchschnitt von derzeit rund 479. Im Kreis Heilbronn ist der Wert mit knapp 577 am höchsten in der Region, dicht gefolgt vom Hohenlohekreis mit etwa 567 und dem Main-Tauber-Kreis mit rund 533. Der Kreis Schwäbisch Hall liegt mit einer Inzidenz von knapp 475 etwas unter dem Landesschnitt. Die Stadt Heilbronn hat mit rund 373 aktuell die niedrigste Inzidenz der Region. Auf den Intensivstationen des Landes Baden-Württemberg liegen derzeit 124 Personen mit Corona.