Inzidenzen steigen fast überall wieder

Die Corona-Inzidenzen sind in Heilbronn-Franken fast überall wieder angestiegen. Den höchsten Wert der Region verzeichnet mit 962 nach wie vor der Landkreis Heilbronn. Seit dem Vortag hat sich der Wert um 141 Zähler erhöht. Ebenfalls gestiegen, wenn auch nicht so deutlich, sind die Inzidenzen im Hohenlohekreis auf 647, im Main-Tauber-Kreis auf 656 und in der Stadt Heilbronn auf 607. Um zwei Zähler auf jetzt 623 gesunken ist die Inzidenz demnach nur im Landkreis Schwäbisch Hall. Auf den Intensivstationen des Landes liegen aktuell 171 Patientinnen und Patienten mit COVID-19, diese Zahl ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken.