Corona-Werte in Heilbronn-Franken sinken

Hier sind für den 29. Dezember die 7-Tages-Inzidenzen Heilbronn-Frankens, also des Stadt- und Landkreises Heilbronn, des Main-Tauber-Kreises, Schwäbisch Halls und Hohenlohes.

Die meisten 7-Tages-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sinken. Die höchste Inzidenz hat der Landkreis Heilbronn mit 138,6. Damit ist der Wert niedriger als am Vortag (161,3), aber höher als vor sieben Tagen. Danach folgt die Stadt Heilbronn mit einer Inzidenz von 113, also etwas höher als am Vortag (109,1) und der Vorwoche (108,3). Der Main-Tauber-Kreis hat eine Inzidenz von 107, was in etwa dem Niveau des Vortags entspricht (105) und niedriger liegt als vor einer Woche (133). Der Hohenlohekreis hat eine Inzidenz von 70,6. Der Wert ist also im Vergleich zum Vortag (101) und zur Vorwoche (138) gesunken. In Schwäbisch Hall gibt es in der Region die niedrigste Inzidenz mit 58,2. Auch dieser Wert ist im Vergleich zum Vortag (62,7) und zur Vorwoche (66,2) gesunken.

Bei der 7-Tage-Inzidenz werden viele positive Fälle nicht eingerechnet, weil nur positive PCR-Tests an die Gesundheitsämter gemeldet werden, nicht aber Schnelltests. Experten gehen daher von einer hohen Dunkelziffer aus.