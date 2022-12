Inzidenzen in allen Kreisen gestiegen

per Mail teilen

Gegenüber den Werten des Vortags sind die Inzidenzen in sämtlichen Kreisen der Region gestiegen. Das liegt zum Teil jedoch an fehlenden Meldungen während der Feiertage.

Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Heilbronn mit 161 (+27 gegenüber dem Vortag) mit Abstand am höchsten in der Region Heilbronn-Franken, so die Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom 28.12.2022. Im Stadtkreis Heilbronn liegt die Inzidenz bei 109 (+15), im Hohenlohekreis bei 98 (+1), im Main-Tauber-Kreis bei 101 (+16). Den niedrigsten Wert weist nach wie vor der Kreis Schwäbisch Hall mit 62 (+10) auf.

Das Robert-Koch-Institut gibt allerdings noch zu bedenken: Die Zahlen seien durch die vorangegangenen Feiertage immer noch mit Vorsicht zu genießen, da noch Fälle nachgemeldet werden. Außerdem seien manche Erkrankte an diesen Tagen nicht zum Arzt gegangen, dadurch seien nicht alle Fälle erfasst worden.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz werden zudem viele positive Fälle nicht eingerechnet, weil nur positive PCR-Tests an die Gesundheitsämter gemeldet werden, nicht aber Schnelltests. Experten gehen daher von einer hohen Dunkelziffer aus.