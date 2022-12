Inzidenzen in Heilbronn-Franken nach Feiertagen gesunken

Nach den Feiertagen melden sämtliche Landkreise gesunkene Inzidenzen. Allerdings können gerade die Feiertage das Ergebnis auch verfälschen.

Die Corona-Inzidenz liegt im Kreis Heilbronn mit 134 am höchsten in der Region Heilbronn-Franken, so die Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom 27.12.2022. Im Stadtkreis Heilbronn liegt die Inzidenz dagegen bei 94, im Hohenlohekreis bei 97, im Main-Tauber-Kreis bei 85. Den niedrigsten Wert weist erneut der Landkreis Schwäbisch Hall mit 52 auf. Gegenüber der letzten Woche sind die Werte damit in allen Kreisen gesunken.



Die Zahlen seien durch die vorangegangenen Feiertage jedoch mit Vorsicht zu genießen, da dadurch eventuell nicht alle Fälle erfasst seien.