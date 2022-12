Inzidenzen in Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Der Kreis Schwäbisch Hall meldet weiterhin eine deutlich unterdurchschnittliche Inzidenz.

Die Corona-Inzidenzen steigen weiter leicht an. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz am Mittwoch (21.12.2022) bei 144 (im Vergleich zum Vortag -9), teilt das Landesgesundheitsamt mit. Im Hohenlohekreis liegt die Inzidenz bei 136 (-3), im Main-Tauber-Kreis bei 117 (+8) und in der Stadt Heilbronn bei 102 (-1). Den niedrigsten Wert im Land hat weiterhin der Kreis Schwäbisch Hall mit 66 (+1).

In Baden-Württemberg liegen am Mittwoch 106 Menschen mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen, ein Menschen weniger als am Tag zuvor.