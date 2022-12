Inzidenzen: Hohenlohekreis legt zu

per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind überwiegend leicht angestiegen. Den höchsten Wert in der Region hat der Hohenlohekreis mit 142.

Zur Wochenmitte haben sich die Sieben-Tage-Inzidenzen laut Landesgesundheitsamt nur leicht verändert. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz bei 142 (im Vergleich zum Vortag +15). Im Hohenlohekreis liegt die Inzidenz bei 142 (+25), im Main-Tauber-Kreis bei 87 (-11), im Kreis Schwäbisch Hall bei 72 (-3) und in der Stadt Heilbronn bei 124 (+2).

In den Kliniken in Baden-Württemberg werden aktuell 110 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, einer mehr als am Vortag.