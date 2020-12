In Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt 183 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Den stärksten Anstieg in der Region bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es im Main-Tauber-Kreis. Dort liegt der Wert bei 152, ein Plus von 20. In einem Kindergarten in Wertheim mussten nach Infektionsfällen 26 Kinder und vier Erzieher in Quarantäne, so das Landratsamt. Der Stadtkreis Heilbronn hat weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn-Franken, sie liegt bei 210 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Der Wert ist leicht gestiegen ebenso wie im Kreis Schwäbisch Hall. In den Landkreisen Hohenlohe und Heilbronn dagegen ist die Inzidenz leicht gesunken.