Heilbronn-Franken: Lage auf den Intensiv-Stationen spitzt sich zu

Die Corona-Lage verschärft sich, ab Mittwoch gilt voraussichtlich die Alarmstufe - denn die Kapazitäten auf den Intensiv-Stationen in den Krankenhäusern werden immer knapper.

Das Klinikum Diakoneo Diak Schwäbisch Hall beispielsweise fährt nach eigenen Angaben vorsichtig auf Sicht. Jeden Tag werde neu entschieden, ob und welche Operationen durchgeführt werden können.

Im Diakoneo in Schwäbisch Hall wird jeden Tag neu entschieden (Archivbild) SWR

Pflegepersonal für Intensivstationen fehlt

Schwierig ist die Lage beim Personal. So ist es zum Beispiel beim Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall wie in vielen anderen Kliniken im Land auch: Es ist kein technisches Problem, mehr Plätze auf der Intensivstation aufzubauen. Der Flaschenhals ist vielmehr das fehlende Pflegepersonal, das die Geräte bedienen und die Patientinnen und Patienten betreuen kann.

Das Klinikum am Gesundbrunnen hat mehrere Corona-Normalstationen (Archivbild) SWR

In Heilbronn war die Lage bereits zu Wochenbeginn "besorgniserregend", so ein Sprecher der SLK Kliniken Heilbronn. Situativ müssten einzelne Patienten aufgrund der Personalsituation auch verlegt werden.

In der zuvor Woche waren zwei Corona-Patienten mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Freiburg geflogen worden. Drei OP-Säle wurden geschlossen, eine vierte Corona-Normalstation in Betrieb genommen. Die Inzidenzzahlen, so der Kliniksprecher, stellten nach wie vor eine maßgebende Größe dar, um die künftige Entwicklung abzuschätzen.

DIVI: Über 30 Corona-Patienten auf Intensivstationen der Region

In den Kliniken in Heilbronn-Franken werden derzeit 34 Covid-19-Patienten und -Patientinnen intensivmedizinisch behandelt. Das geht aus Zahlen des DIVI-Intensivregisters hervor (Stand Dienstagvormittag). Landesweit ist die Zahl über die kritische Marke von 390 gestiegen.

Laut DIVI-Intensivregister sind in Land- und Stadtkreis Heilbronn derzeit 18 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Im Main-Tauber-Kreis sind es acht, im Landkreis Schwäbisch hall fünf und im Hohenlohekreis drei. Aktuell werden in Baden-Württemberg 406 Covid-19-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Alarmstufe im Land voraussichtlich ab Mittwoch

Bleibt dieser Wert auch am Dienstag über 390, wird in Baden-Württemberg die Alarmstufe ausgerufen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region hat laut Landesgesundheitsamt der Stadtkreis Heilbronn mit rund 510.