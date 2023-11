Erkältungswelle: Pflegeheime in Heilbronn-Franken an der Grenze

Noch ist die Situation in den Pflegeheimen in Bezug auf Corona in der Region sehr entspannt. Es seien eher die Mitarbeitenden, die aber vor allem wegen grippaler Infekte fehlen.

Corona ist in den Pflegeheimen in Heilbronn-Franken momentan kein Thema. Wie der Heimleiter vom Haus zum Fels in Eberstadt (Kreis Heilbronn), Matthias Herth, auf SWR-Anfrage erklärte, gibt es aktuell keine Erkrankungen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Der Grund sei die gute Impfquote, sagte er. Vor vier bis fünf Wochen hätten ein paar Mitarbeiter Corona gehabt, seien aber nach einer Woche wieder bei der Arbeit gewesen.

Akute Erkältungswelle sorgt für große Sorgen

Ähnlich ist die Situation auch im Haus am See der Evangelischen Heimstiftung in Heilbronn-Böckingen. Dem dortigen Hausdirektor Markus Schweiker bereitet eher die akute Erkältungswelle Kopfzerbrechen. Hierdurch sei man vergangene Woche personell an der Grenze gewesen.

Schutz vor Corona: 95 Prozent der Bewohner sind ein- bis zweimal geimpft

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner seien ein- bis zweimal geimpft, manche auch dreimal. Ab der vierten Impfung hätte dann die Motivation weiter nachgelassen, so Markus Schweiker.

Sollten Bewohner oder Mitarbeitende Symptome zeigen, werde anlassbezogen getestet. Mitarbeitende sollten dann zu Hause und Bewohnerinnen und Bewohner möglichst auf ihrem Zimmer bleiben. Eine generelle Maskenpflicht gebe es derzeit in seiner Einrichtung nicht.

Zeigt der Coronatest ein prositives Ergebnis, dann sollen Mitarbeitende zu Hause und Bewohnerinnen und Bewohner auf ihrem Zimmer bleiben. dpa Bildfunk picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb

Größte Herausforderung im Winter: personelle Ausfälle

Den Winter sieht Schweiker wie jedes Jahr wieder als große Herausforderung. Nicht nur durch Corona, sondern auch durch die Erkältungskrankheiten. Aber man sei gewappnet. Schutzkleidung sei ausreichend da.

Die größten Herausforderungen sieht er bei den personellen Ausfällen, wie bereits vergangene Woche. Auf Zeitarbeitsfirmen muss er nicht zurückgreifen. Die Evangelische Heimstiftung, die neben dem Haus am See noch andere Einrichtungen betreibt, könne sich hausintern aushelfen.

Teuer: Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen müssen helfen

Besonders schlimm sieht es momentan in der Residenz Neckarterrassen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Heilbronn aus. Das Haus hat seit September viele kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berichtet die Leiterin Annemarie Stange.

Was die Menschen im einzelnen haben, das ist aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Es seien mittlerweile aber so viele Krankheitsfälle, dass sie auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen muss. Das sei sehr teuer, aber die Bewohnerinnen und Bewohner müssten ja versorgt werden, so Stange weiter.